Declaran situación de emergencia en el estadio Sixto Escobar tras colapso de estructura

Tras el colapso de una parte del techo de las gradas en el estadio Sixto Escobar en San Juan, el alcalde Miguel Romero declaró hoy, viernes, una situación de emergencia en las instalaciones y en el Parque del Tercer Milenio José Celso Barbosa.

“Ante la inestabilidad de la totalidad de la referida estructura, resulta necesario asignar recursos de manera inmediata para atender adecuadamente la situación surgida. Es necesario realizar labores de limpieza, mitigación y remoción de escombros y lo que sea necesario para velar por la seguridad de todo aquel que visita las áreas aledañas”, lee el documento.

La orden autoriza la adquisición de los materiales, equipos y servicios necesarios para atender la situación de emergencia declarada sin necesidad de celebrar subastas públicas.

“Esto incluye la demolición total de las estructuras que sean un riesgo para la seguridad, salud y vida de las personas. Así mismo, se dispone y autoriza el desembolso y utilización de los recursos necesarios con el fin de asegurar las compras, adquisiciones y servicios y su respectivo pago, a tenor con las disposiciones de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico””, señala la orden.

El techo colapsó en horas de la mañana del viernes por motivos que aún se están investigando.

Un video publicado en la red social Instagram por el planificador y arquitecto Pedro Cardona Roig conocido como “El Urbanista” muestra la estructura colapsada y efectivos de la policía y emergencias presentes en el lugar.

Esta parte de las gradas se encuentran en un lugar que ha sido restringido al público y por el momento no se han reportado personas heridas.

El alcalde de San Juan indicó en entrevista con Noticentro (Wapa) que desde septiembre del año pasado se acordonó el área para evitar que personas surgieran heridas con el posible colapso de la deteriorada estructura en el área de la playa del Escambrón.

Romero indicó que su administración se estará comunicando con el Departamento de la Vivienda Federal (HUD, en inglés) para adelantar el proceso de solicitud de fondos para demoler la estructura que podría costar alrededor de $500 mil.

Del mismo modo, Romero, señaló que al momento está “en pausa” la determinación sobre si se llevará a cabo el concierto del exponente urbano Eladio Carrión el próximo 20 de mayo.

“En este momento que estamos hablando, yo no quisiera ser categórico, lo que sí te puedo decir es que está en pausa esa determinación porque aquí se han llevado eventos con anterioridad, durante el verano, campamentos, esto estaba siendo utilizado, había un perímetro más cercano a la grada, ahora habiendo ocurrido esto, pues responsablemente nosotros tenemos que ampliar el perímetro de seguridad y evitar el paso de equipos y vehículos pesados, la vibración que puede ocurrir durante la celebración de un concierto es un elemento que hay que considerar y nos sentaremos con los productores para ver qué alternativas hay, hasta fuera de aquí”, expresó Romero.

Esta situación ocurre en momentos en que la compañía The Ishay Group propone desarrollar un estacionamiento y una pista en los terrenos del parque como parte de la remodelación del Hotel Normandie. Ante esto la empresa quiso aclarar en declaraciones escritas que la demolición de la estructura no está bajo su alcance.

“Con respecto al colapso de las gradas ocurrido esta mañana en Sixto Escobar, queremos aclarar que según estipulado en el contrato de arrendamiento, que es un documento público, la demolición de las gradas está fuera del alcance de los trabajos del Grupo Ishay. Cabe señalar que en este momento y hasta que The Ishay Group reciba las aprobaciones de las agencias y los permisos requeridos, The Ishay Group no podrá realizar ninguna mejora en el área. Como se mencionó anteriormente en muchos foros, reconocemos que el área necesita atención urgente y estamos comprometidos a eventualmente ayudar en la revitalización de este parque icónico cuando nos sea permitido”, dijo Eddie Ishay, desarrollador del proyecto.

ICP le dice no a estacionamiento soterrado en el Sixto Escobar

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) no dio paso al proyecto presentado por “The Ishay Group”, empresa propietaria del Hotel Normandie que presentó una propuesta para establecer un estacionamiento y modificar las gradas del Parque Sixto Escobar en la zona del Escambrón.

La propuesta forma parte de la rehabilitación del Hotel Normandie y el espacio del Parque Sixto Escobar que fue arrendado a The Ishay Group por el Municipio de San Juan.

Mediante declaraciones escritas, el desarrollado y principal socio de The Ishay Group, Eddie Ishay confirmó que el ICP no dio paso a sus propuestas para la zona del parque.

“Nuestra propuesta más reciente incluyó algunos cambios en los planes que no fueron bienvenidos por ICP y ya hemos solicitado una reunión para abordar sus inquietudes. Continuaremos trabajando diligentemente para encontrar soluciones que nos permitan entregar un edificio de clase mundial y un parque público a su alrededor que ejemplifique la belleza y fortaleza de Puerto Rico en la entrada al Viejo San Juan. Nuestra visión y compromiso es devolverle a Puerto Rico un Hotel Normandie restaurado con un hermoso parque público alrededor que sea inclusivo para que todos disfruten. Esperamos continuar el diálogo saludable que equilibre los objetivos y las necesidades de la comunidad, el municipio en la preservación de este querido edificio y parque icónico”, dijo Eddie Ishay, desarrollador del proyecto”.

Entre las modificaciones que la empresa desarrolladora pretende realizar se encuentran una excavación de tres pies del nivel de la pista para levantar una estructura de estacionamiento de un nivel para uso del Hotel Normandie.

Además, se propone una estructura de aluminio sobre las gradas para modificar los niveles de estas para compensar por las filas afectadas por el aumento del nivel de la nueva pista que se propone ubicar sobre el techo del nuevo estacionamiento.

Ante esto, el ICP concluyó que la estructura de aluminio comprometería y alteraría la integridad material espacial y la lectura del recurso histórico.

En el documento, el ICP recomienda a la empresa desarrolladora a explorar otras alternativas de estacionamiento que no impacten al lugar histórico de la estructura del Parque Sixto Escobar.

El Hotel Normandie se encuentra en la zona de la isleta de San Juan que está bajo protección del ICP mediante la resolución 2017-0014 de la Junta de Directores del 12 de mayo del 2017. Igualmente el Parque Sixto Escobar se encuentra bajo la protección de esta misma resolución por ser un lugar designado como sitio histórico.

En las expresiones enviadas por The Ishay Group estos indican que la propuesta buscaba el balance entre preservar la estructura histórica y tener un estacionamiento el cual aseguran es indispensable para que el hotel sobreviva.

“Hemos establecido una gran relación de trabajo con el Instituto de Cultura (ICP) después de trabajar con ellos en este proyecto durante casi 4 años. El ICP fue la primera parada que hicimos en nuestro interés cuando salvar el Hotel Normandie se convirtió en nuestra misión. El objetivo era encontrar una manera de equilibrar su preservación histórica con sus limitaciones. Una de estas limitaciones es el estacionamiento inadecuado, lo que hace imposible que un hotel sobreviva. Es una razón clave por la cual el Normandie ha seguido fallando y ha permanecido cerrado más tiempo del que he permanecido abierto. Aunque ha habido algunos retos, el esfuerzo conjunto entre el Instituto de Cultura y The Ishay Group, ha sido colaborativo ya que tenemos un interés genuino mutuo de rescatar el Hotel Normandie y las áreas a su alrededor que actualmente están en condiciones deterioradas”, añade.

Municipio de San Juan arrendará predio del parque Sixto Escobar por 30 años a dueños del Hotel Normandie

El Municipio de San Juan otorgó en febrero un contrato de arrendamiento de 30 años a los propietarios del Hotel Normandie para administrar un predio del parque Sixto Escobar para viabilizar la restauración de la estructura patrimonial, informó el alcalde del ayuntamiento, Miguel Romero Lugo.

El parque, aledaño al antiguo hotel, recibirá una renovación que costaría unos $100 millones por el espacio de dos años y daba luz verde a la construcción de un estacionamiento debajo del parque de soccer que, según el ejecutivo municipal, no impactaría la zona marítimo terrestre durante su construcción.

“El Municipio de San Juan estará dando continuidad al interés que ha tenido San Juan desde el 2014, cuando firmó un acuerdo en el 2018 y en el 2020 comenzó a negociar uno que se terminó en el 2021, para que el Hotel Normandie tenga una oportunidad de reconstrucción”, sostuvo Romero Lugo durante una mesa redonda que sostuvo junto a ejecutivos del municipio y el propietario del Normandie, Eddie Ishay.

“El término inicial de este contrato será uno de 30 años y el contrato dispone cómo puede ser renovado”, agregó.

Además de lo anunciado, la construcción remodelaría las facilidades de pista y campo y cancha de fútbol para uso público, así como de las áreas recreativas y pasivas incluyendo la siembra de palmeras, flora autóctona y áreas de recreación pasiva para uso del público en general. También, se relocalizarán y construirán nuevas facilidades para los dos quioscos que ubican en el parque y un pabellón de eventos.

Mediante la Ordenanza Núm. 5, Serie 2022-2023, se autorizó el arrendamiento de terrenos municipales aledaños al Hotel Normandie a la Compañía Normandie OZ, LLC, como parte del arrendamiento, se estará realizando la construcción de un estacionamiento que no impactará la zona marítimo terrestre.

Sobre el estacionamiento se estarían reconstruyendo las instalaciones deportivas que incluyen la pista y el terreno deportivo, siguiendo todos los estándares de estos terrenos para cumplir con requisitos de las asociaciones deportivas internacionales. “Es importante aclarar que la fachada histórica del Estadio Sixto Escobar no se estará impactando de forma alguna, de hecho, esta está protegida por la Ley 130 del 2014 en la cual la estructura se declaró Monumento Histórico Nacional”, explicó el primer ejecutivo municipal.

Por el arrendamiento del estacionamiento, el Municipio de San Juan recibirá unos $458,250 anuales, mientras que por el pabellón de eventos recibirá $50,314.

De acuerdo a Ishay, quien también funge como presidente de Normandie OZ, LLC, el proyecto empleará unos 300 trabajadores.

Al ser abordado sobre lo que aportaría el municipio en fondos, Romero Lugo aclaró que su administración no pondría un dólar en la inversión del proyecto ni mucho menos fondos para la mitigación de los desastres provocado por el huracán María y otros eventos similares.

Tras más de una década en estado de estorbo público, el Hotel Normandie retomó atención luego de que un grupo de ciudadanos comenzó a pintar la fachada exterior que hasta ese entonces había permanecido vandalizada.

Poco después, en el 2022, el edificio fue comprado por Ishay por $8.6 millones.