Debate por querellas de maltrato infantil pendientes en el Departamento de la Familia

Ante la denuncia del representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez de que el Departamento de la Familia (DF) tiene unas 7 mil querellas de maltrato contra menores sin atender desde el año 2016, la titular de la agencia Ciení Rodríguez Troche emitió a Metro unas declaraciones desmintiendo al legislador. Sin embargo, a pesar de la atención a más de 7 mil de los referidos que habían acumulados hasta marzo del 2022, al extender la auditoría hasta diciembre del año pasado restan otras 7 mil quejas a la espera de ser atendidos.

El representante Márquez emitió un comunicado en el que hablaba de una crisis alarmante la situación en el DF.

“Con el mayor respeto del mundo, pero también con la mayor firmeza, debo empezar por decir que el representante Denis Márquez ha tergiversado, o no entendió, la información que proveímos ayer a la honorable Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes. De hecho, lamento que no incluyera en su comunicado las múltiples medidas que, como le explicamos ayer, ya estamos tomando para atender no solo los referidos, sino también la situación de nuestras oficinas locales de forma responsable y con la mayor celeridad,” indicó Rodríguez Troche.

La funcionaria añadió que “el año pasado el DF informó que había unos 10,458 referidos de posible maltrato a menores acumulados en un período que cubría desde el año 2016 hasta marzo de 2022. El personal del Departamento ha trabajado arduamente en este asunto, logrando atender más de 7,000 de estos referidos en cuestión de meses. Sin embargo, y así lo dejamos claramente establecido ayer, procurando la transparencia que nos caracteriza, informamos que, una vez extendimos el período de auditoría de referidos hasta diciembre de 2022, la cifra llegaba a alrededor de 14,000 referidos. O sea, si fuéramos irresponsables y jugáramos para las gradas, como se dice pueblerinamente, habríamos guardado silencio sobre la cifra que cubría hasta diciembre, y estaríamos hablando solo del logro de reducir en un 70% los referidos sin atender.”

La secretaria interina recordó que “todos los días llegan referidos de alegado maltrato de menores a la agencia, lo que mantiene la cifra en constante fluctuación. Por eso es imposible e irresponsable pretender que el número de referidos esté en cero.”

En términos específicos, el Departamento de la Familia informó ayer que de los 10,458 referidos por alegado maltrato a menores, acumulados entre 2016 y marzo de 2022, ya se han atendido responsable y diligentemente sobre 7,000. Informó, además, que una vez llevaron la auditoría de estos referidos hasta diciembre de 2022 (unos 9 meses más), el número fue de alrededor de 14,000 referidos.

“Por tanto, no es cierto que aún queden sin atender 7,000 de los 10,458 informados el año pasado, sino todo lo contrario; el personal de nuestra agencia, tanto recursos internos como externos, y de los que estoy sumamente orgullosa por el extraordinario trabajo que están realizando, atendió prácticamente el 70% de esos referidos en cuestión de meses. Reconocemos y respetamos el rol fiscalizador que tiene la Legislatura y, como siempre, estamos en la mejor disposición de aclarar cualquier duda sobre este y otros asuntos que manejamos en el Departamento de la Familia para que, en futuras ocasiones, la información que se ofrezca a los medios de comunicación sobre asuntos tan importantes como estos sea lo más certera posible,” finalizó diciendo Ciení Rodríguez Troche.