Educación admite “falta camino” sobre protocolo de tirador activo en escuelas

Durante una vista pública de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura realizada hoy, miércoles, el secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, admitió que “falta camino” en la preparación de un protocolo para el manejo de tirador activo en escuelas públicas.

“En esta vista compareció el Departamento de Educación y a su vez, nos acompañaron los gremios magisteriales, los cuales validaron la información que hemos recibido por parte de los maestros que aseguran que al día de hoy conocen y se ha mencionado algún tipo de protocolo, pero que no están listos para enfrentar de manera efectiva la amenaza de un tirador activo en las escuelas. El Departamento de Educación establece que está en proceso de establecer y revisar este protocolo, y que va por las primeras fases. En la comisión estamos atentos al proceso de desarrollo e implementación de este protocolo para garantizar la seguridad de todos”, destacó en un aparte la senadora Ada García Montes.

A preguntas de la senadora sobre la preparación del DE para activar el protocolo ante una amenaza de tirador activo, Ramos expresó que “yo no vine a pintar un cuadro perfecto, no vine a decir que todo está totalmente implementado…estamos trabajando una implementación de un protocolo que se viene gestando desde hace años, las escuelas recibieron un protocolo reciente de cumplimiento con la ley que se hizo en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública revisado por expertos y que ahora está en manos de nuestras escuelas para que puedan trabajar con su realidad”.

Por su parte, César González, comisionado de seguridad del DE mencionó que se logró la asignación de fondos adicionales para que personal de la agencia conozca e incorpore el Sistema de Comando de Incidentes que es usado en todos los estados. También, a preguntas de la senadora por el distrito Mayagüez- Aguadilla, el comisionado González explicó que entre diciembre del pasado año y enero de este año se hicieron adiestramientos a todos los directores de escuelas públicas con un personal experto en el tema de seguridad.

A su vez, González añadió que fue aprobada la propuesta para la compra de 128 mil pasadores de puertas luego de hacer un conteo de las necesidades en las escuelas con esta necesidad. También, está en proceso la creación del sistema de alerta integrado para el DE, que servirá para notificar a la comunidad escolar cuando ocurran incidentes.

De otro lado, el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla, indicó que realizaron una encuesta para conocer cómo la matrícula ha sido informada sobre este tema. “Hasta ahora 336 escuelas nos han compartido la información de tirador activo de las 853 escuelas en el DE. De la misma se desprende que 79 de 336 no han discutido el protocolo; 205 de 336 no han hecho el simulacro”, detalló.

En la misma línea, mencionó que “de los docentes encuestados hemos percibido resistencia sobre este tema y hasta un grado de incomodidad de que el adiestramiento de tirador activo se haya realizado sólo a través de un vídeo”.

Bonilla añadió que “nuestra postura es que debe haber concienciación sobre el asunto y que debe trabajarse de forma interagencial y multidisciplinaria. A raíz de los hallazgos de nuestra encuesta, el DE no ha sido efectivo, toda vez que publicó el protocolo, pero no fue efectivo en la discusión del mismo”.

De igual forma, la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez expresó que “si bien el DE estableció dentro de su Plan Operacional de Emergencias del Sistema Educativo el protocolo a seguir en caso de una situación de tirador activo, el mismo resulta insuficiente, ya que los problemas de infraestructura, tales como verjas y portones rotos, cerraduras, ventanas inoperantes, cámaras inoperantes y áreas verdes sin recibir el mantenimiento necesario, entre otros, dificultan o reducen la capacidad de controlar acceso de personas y/o armas al plantel escolar”.

García Montes preguntó a los deponentes si las escuelas son seguras en Puerto Rico. Tanto Martínez como Bonilla afirmaron que no son seguras. También, la senadora preguntó sobre la veracidad del protocolo implementado por el DE. Martínez mencionó que “en una orientación donde no hay interacción…tienen un protocolo en blanco y negro, pero mientras las escuelas no estén seguras, no tenemos protocolo. Me consta que el secretario tiene la buena intención pero no se ha concretizado en las escuelas del país”.