Municipio de Guaynabo gastó más de $15 millones en Museo de la Música que no se usó

Lo que sería el Museo de la Música Rafael Ithier se convirtió en una inversión de más de $15 millones que no ha tenido ninguna utilidad, reveló un informe de la Oficina de la Contralora Yesmín Valdivieso.

“Se formalizaron 16 contratos y 22 enmiendas con cinco contratistas para servicios de diseño, construcción, inspección, supervisión y estudio de suelo, sin embargo, al 2020 el Museo no se estaba utilizando”, indica la contralora en el informe.

La obra había quedado detenida durante la administración del alcalde Ángel Pérez, quien fue declarado culpable por soborno, extorsión y conspiración el 22 de marzo de 2023 en el Tribunal Federal.

Además, señala que el Municipio compró una planta de concreto mezclado por $221,158 a un proveedor de Kentucky, para producir concreto de alta calidad, no obstante esta no ha cumplido con el objetivo para el cual fue adquirida y actualmente se encuentra deteriorada y cubierta de vegetación.

“Esta adquisición tenía el propósito de reducir sus costos de construcción y dar servicios de hormigón a otros municipios y empresas privadas. Sin embargo, esta inversión no ha tenido utilidad ya que la planta está deteriorada, cubierta de vegetación y no se había instalado”, lee el documento.

[Municipio de Guaynabo] $15 millones en un museo que nunca abrió sus puertas y más de $200mil en maquinaria tirada a perder, resalta nuevo informe de la Oficina del Contralor. @LasNoticiasT11 https://t.co/MnVAcYlATP pic.twitter.com/wB5fh72fUL — Arnaldo Rojas (@ArnaldoRojasTV) May 1, 2023

Por otra parte, la auditoría de cinco hallazgos indica, también, que para la adquisición de los módulos de juego o playground del parque pasivo de Torrimar por $124,294, no se cumplió con el requisito de celebrar subasta. En su lugar, El Municipio se limitó a solicitar cotizaciones a cuatro proveedores, incumpliendo el Reglamento Municipal que dispone que “para compras que exceden los $100,000, se tiene que celebrar subasta”.

Otro de los hallazgo apunta a que el Municipio desembolsó $29,450 para el pago de tres multas por violaciones a reglamentos relacionados con el manejo de desperdicios sólidos, control de erosión, trámites de permisos generales. Además, pagó una penalidad por condiciones de trabajo no seguras estipuladas en la reglamentación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en ingles).

Informe de Auditoría M-23-24 del Municipio de Guaynabo https://t.co/07G4PTXnKT pic.twitter.com/lxa92QxCB4 — OCPR (@ocpronline) May 1, 2023

Los auditores encontraron también que del 2015 al 2018, el Municipio realizó 907 pagos por $35,578,580, mediante transferencias electrónicas, sin reglamentación para este tipo de procesamiento de pagos.

“No suministraron para examen 17 desembolsos y sus justificantes correspondientes al pago de obras de construcción por $870,147, y no se marcaron como pagados los justificantes de siete comprobantes de desembolso por la suma de $242,206. Estas deficiencias no permitieron verificar la corrección y propiedad de dichos desembolsos”, apuntaron.

Este segundo y último informe de Guaynabo, cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020.

Museo no llevaría el nombre de Rafael Ithier

El actual alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill, dijo en una entrevista previa con Metro que el Museo sigue entre sus planes, pero no llevará el nombre del músico Rafael Ithier porque así él lo solicitó.

“Sí me voy a quedar con el museo; no se va a llamar Rafael Ithier porque ya hemos tenido comunicación con él y él no quiere que se llame Rafael Ithier, así que vamos a buscarle otro nombre”, sostuvo.

En la entrevista realizada hace alrededor de un año, indicó que como parte de su plan realizaría una subasta y establecería rentas para restaurantes y oficinas para que sea una ayuda para pagar el préstamo y mantener el museo abierto.