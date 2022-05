Rafael Ithier no quiere que el Museo de la Música en Guaynabo lleve su nombre

Rafael Ithier, director de la orquesta de El Gran Combo, no quiere el Museo de la Música en Guaynabo lleve su nombre, aseguró el nuevo alcalde del ayuntamiento, Edward O’Neill.

En entrevista con Metro Al Mediodía, O’Neill, quien ya lleva 100 días al frente de la poltrona municipal, indicó que el Museo sigue entre sus planes, pero no llevará el nombre del músico porque así lo ha solicitado.

“Sí me voy a quedar con el museo; no se va a llamar Rafael Ithier porque ya hemos tenido comunicación con él y él no quiere que se llame Rafael Ithier, así que vamos a buscarle otro nombre”, sostuvo.

Dijo que que realizarán una subasta y establecerá rentas para restaurantes y oficinas para que sea una ayuda para pagar el préstamo y mantener el museo abierto. “El museo está terminado, lo que falta pintar porque esta un poco abandonada”, sostuvo.

El primer ejecutivo explicó que las colecciones de El Gran Combo que se mantenían en el lugar fueron entregadas. Sin embargo, previo a la apertura, espera realizar una presentación a Ithier y la orquesta para decidir si unas áreas digitales donde aparecen pueden mantenerse.

“Todo fue entregado ya. Cuando se pinte y tengamos todo, sí habrá una presentación para Ithier y El Gran Combo porque hay unas partes digitales que ellos salen, para ver qué se puede quedar y qué no se puede quedar porque ellos no quieren el nombre de Ithier. Y luego mercadear el museo como es. Ahí entraría la música urbana, que si vemos a nivel mundial, los mejores son del patio y hay que darle un espacio a ellos y se lo vamos a dar”, aseguró.

La obra había quedado detenida durante la administración del renunciante alcalde Angel Pérez, quien fuera arrestado por los federales tras vincularlo con un esquema de corrupción.