Conoce cuáles serán los centros de votación para la elección presidencial del PPD

El Partido Popular Democrático (PPD), tendrá que escoger al presidente o presidenta de la colectividad el próximo 7 de mayo y para este evento ya anunciaron cuáles serían los centros de votación a nivel isla.

El secretario general, Luis Vega Ramos, y el Comisionado Electoral del PPD, Ramón Torres, anunciaron el listado final de centros de votación

“Estamos a 10 días de la selección de nuestro próximo presidente o presidenta del PPD. Nuestro presidente José Luis Dalmau está conduciendo un proceso de fortalecimiento institucional que tiene que ser continuado por quien los Populares escojan. Es momento de que nos concentremos en exigir, escuchar y analizar las hojas de servicio, las propuestas y la agenda que nos presentan Carmen, Jesús Manuel y Luis Javier que los acredite para presidir nuestra conectividad ahora,” señaló Vega Ramos.

Por su parte, el Comisionado Electoral del PPD aseguró que en términos de la colectividad todos los procesos están listos.

“El evento ya comenzó. Las papeletas se imprimieron y se embalaron. Los maletines se montaron y se transportarán como debe ser y todo el proceso se ha hecho de cara a los representantes de los 3 candidatos. Hoy estamos anunciando los 114 centros de votación donde los Populares de todo Puerto Rico podrán expresar su voluntad. Sólo falta que salgamos a votar en 7 de mayo,” afirmó Torres.

Los funcionarios Populares explicaron que el listado de los 114 centros de votación, uno por precinto electoral, estarán disponibles en la página de internet de la colectividad, www.ppdpr.net, así como en las plataformas sociales (Facebook y Twitter) de la colectividad.

Igualmente se le están distribuyendo al liderato, a los organismos y a los grupos de diálogo del partido para su mayor difusión.Los Populares podrán votar con su tarjeta electoral, su licencia de conducir, su pasaporte o cualquier otra identificación oficial emitida por el gobierno.

Cualquier duda puede aclararse llamando a la Oficina del Comisionado Electoral PPD al (787) 296-0646 ó (787) 296-0647.

Vega Ramos hizo una exhortación a una recta final de campaña “militante, entusiasta y solidaria”.”Exhorto a todos los Populares, los líderes, los que simpatizan con alguno de los candidatos y a nuestros afiliados a que tengamos una campaña robusta y un diálogo positivo sobre las alternativas ante nosotros. Adelante,” señaló.

”Populares, llegó en momento de decidir. El próximo domingo 7 de mayo ejerce tu derecho y vota para la Presidencia del PPD,” concluyeron los funcionarios.

Analistas aplauden debate del PPD sin “tiraeras”

Luego del debate que se llevó a cabo en las oficinas de Metro Puerto Rico, donde los candidatos Carmen Maldonado, Jesús Manuel Ortiz y Luis Javier Hernández expusieron sus puntos sobre temas de seguridad, corrupción y educación, los analistas Luis Herrero y Guillermo San Antonio Acha aseguraron que este debate fue uno tranquilo y en el que se pudieron exponer diferentes ideas sin necesidad de “tiraera”.

“A veces queremos debates de tiraera, de puntos calientes y se pierde de perspectiva que lo importante es como se contestan las preguntas sobre los distintos temas, que ideas tienen, y en ese sentido creo que se hace una buena contribución”, explicó Guillermo San Antonio.

Por su parte Luis Herrero, dijo que “es un buen ejercicio y me da un poco de esperanza como popular que se puedan parar ellos tres allí de una manera cordial dentro de todo y hablar de los temas que los periodistas le preguntan”.

Herrero explicó que le parecía más un debate a la gobernación que uno para presidir el Partido Popular Democrático (PPD). “Hablaron de planes generales que no tiene nada que ver con presidir un partido lo cual nos dice cuáles son las intenciones particulares de estos candidatos y candidatas”, expresó Herrera.

San Antonio Acha aseguró que lo más natural es que el norte de estos candidatos sea presidir el partido para luego aspirar a la gobernación.

Según Herrero, Carmen Maldonado sorprendió mucho ya que, a su juicio, llegó directa y preparada. Sin embargo, dijo que el candidato con las contestaciones más completas y los planes más concretos fue Jesús Manuel Ortiz y comentó que “iba hablando muy rápido lo que me dice que quizás estaba nervioso o que simplemente quería decir muchas cosas en el poco tiempo que tenía”.

Por otro lado, explicó que, aunque no lució mal, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández mostró debilidad cuando le tocó contestar si las escuelas chárter eran o no favorables para Puerto Rico

“Vi que el alcalde hizo una publicación en las redes sociales tratando de justificar lo que quiso decir, que se oponía a las chárter pero que tiene una escuela chárter en Villalba y es un poquito contradictorio ahí y no sé si ese va a ser el momento debilitante del debate para él de aquí en adelante”, añadió Luis Herrero.

Herrero concluyó que sin importar quien gane el 7 de mayo, la persona que figura como la figura principal del Partido Popular Democrático (PPD) es Pablo José Hernández.

Los tres candidatos mencionaron que de ser elegidos trabajarán de la mano del precandidato del PPD a la comisaría residente Pablo José Hernández. Ante estas expresiones, Herrero expresó que Hernández, “es una persona que ha llenado de mucho entusiasmo al partido y es más que lógico que todos los candidatos busquen posicionarse cerca de él para agarra un poco de ese brillo”.

A su vez San Antonio Acha comentó que los candidatos se ven con bastante fortaleza y que los populares los ven con cierto grado de suspicacia.

Distinto a otras ocasiones, San Antonio asegura que esta vez no se ve a ningún candidato que sea un líder fuerte al cual sus seguidores lo quieren ciegamente.

“Cada cual tiene sus seguidores y eso está claro, pero yo creo que el pueblo popular está mirando y está escuchando y haciendo el análisis y me parece que cualquier cosa puede pasar. Yo creo que no hay ese candidato fuerte que domine desde antes de llegar que uno sepa que esta es la persona que es el macaracachimba, sino me parece que la gente y los populares están perceptivos y abiertos a escucharlos y a verlos”, afirmó.