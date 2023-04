Frente a frente los aspirantes a presidir el PPD

De cara a la elección especial del 7 mayo en el Partido Popular Democrático, los aspirantes a presidir la colectividad se enfrentaron ayer a su primer debate de ideas y propuestas organizado por el periódico Metro Puerto Rico.

En el encuentro moderado por el periodista Rafael Lenín López, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, el alcalde Villalba, Luis Javier Hernández y el representante Jesús Manuel Ortiz, discutieron los siguientes temas: organización electoral, seguridad, educación, estatus y economía, corrupción y administración pública y políticas sociales. Formularon las preguntas del debate, la periodista Nilda Núñez Lamboy y Aiola Virella, editora en jefe del diario.

A través de las respuestas a las preguntas de Metro Puerto Rico, los candidatos presentaron sus propuestas para alcanzar la silla en la colectividad y encaminar el partido para ganar las próximas elecciones de 2024. El primer tema que se discutió fue precisamente la organización electoral.

Buscarían derogar el Cógido Electoral

Ante las acusaciones de que la colectividad le faltó a su palabra para revertir la reforma elctoral, el representante Jesús Manuel indicó que aunque la composición política actual no permitiría que se enmiende, aseguró que evaluaría las deficiencias del código y de ganar las elecciones lo derogaría.

“El PNP no puede seguir controlando el proceso electoral en Puerto Rico. Por eso, el presidente del Partido Popular tiene la responsabilidad de preparar la institución para poder ganar la elección. Vamos a ordenar como presidente que se haga un informe de inmediato de los problemas del código, vamos a ver lo que se hizo bien en algunos municipios para replicarlo en otros municipios y a más tardar agosto, tenemos que comenzar un programa masivo en nuestro componente electoral para ganar las elecciones”, dijo.

El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, asegura que no se debe esperar a las próximas elecciones y se le debe pedir al gobernador Pedro Pierluisi que se derogue. Dijo que sería “más valiente” y se reuniría con Cámara y Senado y prepararía un borrador de derogación del código electoral.

“Le pondría ese proyecto en la mesa al gobernador y que él se atreva a vetarlo. Tenemos que ser valientes, consistentes, este gobierno no puede ganar con trucos, lo que no puede obtener con votos”, dijo el alcalde.

Por su parte, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, catalogó como “nefasto” el actual código electoral e indicó que el partido tiene la misión de reclutar más funcionarios para poder ganar las elecciones.

Al abordar el tema de la seguridad, los candidatos coincidieron en que la solución a la criminalidad no consiste en armar a la ciudadanía, sino en darle más herramientas a la Policía de Puerto Rico, eliminar el Departamento de Seguridad Pública y que las agencias bajo su sombrilla vuelvan a ser independientes.

Reformación del Departamento de Educación

Por otro lado, los candidatos repasaron los problemas que tiene el sistema actual de Educación del país y aseguraron que no es un problema de dinero sino de estructura.

El representante Jesús Manuel Ortiz indicó que el Departamento de Educación es la agencia con mayor presupuesto con $3,000 millones, sin embargo, indicó que desde la colectividad se debe impulsar “una reforma de currículo para tener un sistema que prepare a los estudiantes para los trabajos del futuro”.

En los mismos términos se expresó la alcaldesa Carmen Maldonado, al indicar que el problema que atraviesa Puerto Rico actualmente por criminalidad, corrupción y pobreza extrema está relacionada a la educación en Puerto Rico. Mencionó que según el estudio del doctor José Caraballo Cueto, en la Isla sobre 33,000 estudiantes abandonaron la escuela luego de los terremotos, el huracán María y la pandemia.

“Es muy significativo lo que estamos nosotros viviendo y sufriendo con el sistema educativo actual. Lamentablemente lo utilizan como un ente político”, señaló.

Buscarían eliminar la burocracia en Educación

El acalde de Villalba, Luis Javier Hernández, manifestó que es serio el problema que tienen los estudiantes y las escuelas al no recibir los presupuestos adecuados. Indicó que los directores de escuelas son engañados con presupuestos inflados y al final del camino no llegan los recursos al salón de clases.

“Hay $3,000 millones para poder hacer, no solamente un sistema nuevo, dos sistemas muy modernos de educación, así que el problema de educación no es un problema de dinero, es un problema de voluntad. Hay un rezago académico terrible. Yo lo estoy viviendo con mi niña y no es culpa de los maestros, es culpa del sistema, un sistema burocrático que hay que romperlo. Tenemos que prometer que va a haber una reforma de descentralizar el Departamento de Educación para poner los recursos realmente en las escuelas y trabajar el tema de rezago académico, que parece que para este gobierno no es prioridad y por otra parte transformar nuestras escuelas”, sostuvo.

La candidatos se medirán en la elección especial del PPD que se realizará el próximo, 7 de mayo.