Reportan que los federales tomaron la investigación de incidente entre Anthony Maceira y hermano de Sixto George

Las autoridades federales tendrían en sus manos la investigación del incidente entre el exfuncionario del gobierno de Ricardo Rosselló, Anthony Maceira y el hermano del productor de radio y televisión, Sixto “George” Díaz Colón.

Según reportó, Las Noticias de TeleOnce, Maceria se encontraba en el edificio de la fiscalía federal en Hato Rey en horas de la mañana del jueves.

“Yo no tengo porqué decirles a ustedes qué hacía aquí hoy, yo presenté una querella en su momento, eso está en manos de las autoridades, pregúntenle a las autoridades, en su momento se sabrá”, expresó en entrevista con el medio.

El pasado mes de marzo, el exsecretario del Departamento de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, acudió a las a las autoridades estatales y federales para denunciar un alegado incidente con Jorge Díaz, el hermano del productor Sixto George, convicto por intento de extorsión, extorsión y destrucción de evidencia.

Maceira relató a WKAQ 580 que la situación ocurrió cuando salía de su oficina con su hijo en el Viejo San Juan.

Camino a una farmacia “a comprar unos materiales que necesitaba” se le acercó una guagua que entendía le concedería el paso, sin embargo cuando se para alega que la persona comienza a señalarlo.

“Cuando estoy por la calle Comercio, se me acerca esta guagua que desacelera, yo pienso que me va a dar paso y cuando me paro la persona empieza a señalar a hacer gestos y a decir palabras soeces con la boca. Al principio yo no lo reconocí. Yo tengo el nene en el brazo y empecé a decir este es un loco, déjame moverme”, relató Maceira.

“Cuando lo reconocí pues lo fui a grabar con el celular y ahí aceleró y se fue. Pude tomar la tablilla, me comuniqué con las autoridades federales, así como con las estatales y presenté una querella”, señaló.

Maceira indicó, además, que acto seguido Díaz alegadamente se pasó su dedo pulgar alrededor de su cuello.

“Yo estaba con mi hijo de un año, cuando ese títere se atrevió a hacer lo que me hizo a mí, estando yo con mi hijo en mis brazos”, denunció, quien fue testigo estrella de la fiscalía federal en el caso contra el productor.

Cambian de fecha la vista de sentencia contra Sixto George

La defensa del productor radial Sixto “George” Díaz Colón solicitó al Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico que se posponga la vista de sentencia contra este luego de que fuera encontrado culpable de extorsión el pasado mes de febrero.

La defensa de Díaz Colón pidió al juez Francisco Besosa que se mueva para el 5 de junio, la vista pautada inicialmente para el 5 de mayo. La petición fue concedida por el juez federal.

En la moción, la representación legal del productor, el licenciado Rafel Castro-Lang, solicitó mayor tiempo para preparar el reporte y potenciales objeciones en la vista de sentencia.

Díaz Colón fue ingresado de manera inmediata a la cárcel hasta que se le dicte su sentencia.

Jurado encuentra culpable a Sixto George de los tres cargos en su contra

Sixto “George” Díaz Colón fue encontrado culpable de manera unánime de haber cometido extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia el pasado 3 de febrero.

El jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres se había retirado a deliberar luego de que tanto el ministerio y la defensa habían presentado sus argumentos finales. Para no contaminar el proceso, el juez Francisco Besosa le pidió ayer al jurado que no leyeran noticias sobre el caso, no buscaran en internet y que no escucharan radio, previo a culminar la deliberación.

Díaz Colón estaba acusado de extorsión, tentativa de extorsión y destrucción de evidencia en una investigación federal.

A su salida del tribunal, el abogado de Díaz Colón, Rafael Castro Lang, admitió estar decepcionado ante las determinación del jurado y adelantó que tan pronto se emita la sentencia, su equipo legal estará apelándolo.

“Estoy bien decepcionado porque yo pensaba que iba a salir no culpable en todos los cargos, porque ahí no probaron los elementos del delito y obviamente esta decisión se va a apelar. Leo veo muchos errores que ocurrieron en el caso, instrucciones que no se vieron, que no dejaron pasar”, sostuvo el licenciado mientras era abordado por la prensa.

“Desafortunadamente, él (Díaz Colón) se siente bien decepcionado por cómo el sistema ha funcionado”, agregó.