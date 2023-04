Junta asegura que la AEE o Retiro le dio información incorrecta sobre fondos disponibles

El director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica dijo el viernes que los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) o los integrantes del Sistema de Retiro le dieron información errónea en al menos dos ocasiones sobre la situación del Fondo de Retiro.

“Esta información vino de la AEE o del Sistema de Retiro, no me acuerdo ahora quien tenía que realizar el análisis actuarial de cuánto se debía. Y en diferentes instancias presentaron análisis diferentes. Puede ser que se deba a los costos por inflación y los números cambiaron significativamente en dos ocasiones”, dijo Mujica en conferencia de prensa.

“Por eso, nosotros asumimos que los fondos para las pensiones estarían debidamente asegurados hasta mediados de 2024. Pero luego nos notificaron al gobierno y a nosotros a la misma vez que estaban cortos de dinero, por lo que tuvimos que actuar para que no se pierda un solo pago”, sostuvo.

Mujica mencionó que se identificaron fondos de la AEE que incluyen deudas por cobrar, que garantizan los pagos a los pensionados. No obstante, hasta en la cantidad a pagar mensual hubo cambios.

“Están pagando alrededor de 30 millones de dólares. Pero unas semanas antes se nos dijo que eran 22 millones de dólares y el número seguía cambiando. Ahora estamos en los 30 millones de dólares. Los fondos vienen de la propia AEE. Inicialmente, encontraron los fondos dentro de su presupuesto. Hay otra controversia sobre otros fondos que se le deben a la AEE. Hay deudas de otras agencias que le deben a la AEE y no le han pagado. Fuimos a esos fondos y determinamos que hay dinero que se les debe y otros que no estamos seguros. Esos fondos que estamos seguros que se le deben nos permite pagar las pensiones hasta octubre. Estos fondos nos ayudarán a pagar las pensiones en lo que se aprueba el Plan de Ajuste de la Deuda”, expresó Mujica.

Junta no ha establecido cuánto será el cargo en la factura de luz para pagar la deuda

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel aseguró el viernes que están conscientes del impacto económico que podría generar el Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), razón por la cual no han tomado una determinación final sobre cuanto si algo se pagará en la factura para pagar la deuda a los acreedores.

“Estamos extraordinariamente conscientes de la carga de cualquier cargo adicional sobre los clientes residenciales y las empresas de Puerto Rico que tenemos. Nuestros o asesores se han involucrado en un análisis extensivo extraordinariamente complicado a largo plazo de cuánto es asequible para la gente de Puerto Rico, antes de que realmente se vuelva el costo insoportable. El 6 por ciento es una parte de ese análisis. Es una comparable con otras partes de los Estados Unidos que sugieren que pagar mas del 6 por ciento de los ingresos familiares para la electricidad se convierte en un problema. Pero eso es solo una parte de un análisis muy complicado”, dijo Skeel en la reunión del ente federal creado bajo la Ley PROMESA.

“Este análisis continúa y seguirá refinándose e insisto en que estamos muy conscientes de la carga y los límites que puede asumir el pueblo de Puerto Rico. La jueza ha sido clara en que esta reestructuración de la deuda debe acabar en o antes del mes de julio. Así que a menos que ella cambie la fecha, esperamos tener vistas judiciales sobre el plan de reestructuración en julio”, añadió.

El plan propuesto por la Junta contempla el pago de un cargo híbrido para garantizar el pago a los acreedores. El cargo ha sido objetado por el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, quien ha expresado que la deuda a los acreedores debe pagarse con el presupuesto que se le asigne a la Autoridad de Energía Eléctrica.

Ciudadanos realizan piquete contra la Junta en el Centro de Convenciones

Una manifestación se llevó a cabo en horas de la mañana del viernes frente al Centro de Convenciones de Puerto Rico, en la zona de Miramar, contra la Junta de Control Fiscal, ente que lleva a cabo su reunión pública en este lugar.

Según información de la Policía de Puerto Rico, se trata de un grupo de 20 personas que se dio cita al lugar a eso de las 9:30 de la mañana. Hasta el momento no se han reportado incidentes.

Se trata de un grupo de ciudadanos, trabajadores y jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que se manifiestan en contra del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE en las afueras del Centro de Convenciones.

“Estamos aquí porque, la Junta de Control Fiscal insiste en condenarnos a la pobreza extrema con aumentos abusivos a la luz y costo de vida por los próximos 50 años y en desmantelar el Sistema de Retiro de la AEE para pagarle a los bonistas buitres, aunque su deuda sea no asegurada. Aún con la victoria judicial que se logró en el caso de quiebra donde la Jueza Swain ha confirmado que los bonistas no tienen los derechos que reclaman, la Junta no ha querido enmendar o retirar su plan para reducir el pago de la deuda en bonos, evitar los aumentos en factura ni aceptar las propuestas que le han traído los pensionados para evitar el impago de las pensiones. sobre los ingresos futuros y por tanto es deuda se puede cancelar en el tribunal de quiebra ante la realidad económica que vive el país”, expresaron.