Ciudadanos realizan piquete contra la Junta en el Centro de Convenciones

Una manifestación se llevó a cabo en horas de la mañana del viernes frente al Centro de Convenciones de Puerto Rico, en la zona de Miramar, contra la Junta de Control Fiscal, ente que lleva a cabo su reunión pública en este lugar.

Según información de la Policía de Puerto Rico, se trata de un grupo de 20 personas que se dio cita al lugar a eso de las 9:30 de la mañana. Hasta el momento no se han reportado incidentes.

Se trata de un grupo de ciudadanos, trabajadores y jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que se manifiestan en contra del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE en las afueras del Centro de Convenciones.

“Estamos aquí porque, la Junta de Control Fiscal insiste en condenarnos a la pobreza extrema con aumentos abusivos a la luz y costo de vida por los próximos 50 años y en desmantelar el Sistema de Retiro de la AEE para pagarle a los bonistas buitres, aunque su deuda sea no asegurada. Aún con la victoria judicial que se logró en el caso de quiebra donde la Jueza Swain ha confirmado que los bonistas no tienen los derechos que reclaman, la Junta no ha querido enmendar o retirar su plan para reducir el pago de la deuda en bonos, evitar los aumentos en factura ni aceptar las propuestas que le han traído los pensionados para evitar el impago de las pensiones. sobre los ingresos futuros y por tanto es deuda se puede cancelar en el tribunal de quiebra ante la realidad económica que vive el país”, expresaron.

Junta de Supervisión Fiscal informa la reasignación de $1,500 millones en excedentes

En una carta dirigida al presidente del Senado, José Luis Dalmau, y al presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó esta noche la reasignación de $1,500 millones en excedentes para el Año Fiscal 2023.

Según reza el documento, “se aumenta la asignación en la partida de “Reserva de Emergencia requerida en el Plan Fiscal”, bajo la custodia de la OGP, en el Presupuesto del Fondo General del Año Fiscal 2023, por la cantidad de $650,000,000 para financiar la Reserva de Emergencia en su totalidad hasta el Año Fiscal 2028″.

Además, “se añade al Presupuesto del Fondo General del Año Fiscal 2023 una nueva asignación por la cantidad de $545,000,000, designada como “Préstamo a la AEE para las reservas de capital de trabajo de Genera PR”, dentro de las Asignaciones bajo la custodia de la OGP, bajo el concepto de costos “Otros gastos de funcionamiento”, para proveerle un préstamo a la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”) para que establezca reservas de capital de trabajo para que Genera PR opere los activos de generación, de conformidad con los términos del Contrato de Operación y Mantenimiento. El préstamo será repagado según los términos que se acuerden con la Junta de Supervisión y Administración Financiera”.

También “se añade una nueva asignación en el Presupuesto del Fondo General del Año Fiscal 2023, denominada “Para pagar el seguro de salud según dispuesto en la Ley 72-1993, según enmendada” por la cantidad de$100,000,000. Se añade como parte del Presupuesto del Fondo General del Año Fiscal 2023 una asignación $94,910,000, para aumentar la asignación denominada “Para el pago del Instrumento de Valor Contingente del Impuesto sobre Ventas y Uso” bajo la custodia del Departamento de Hacienda. Se añade una nueva asignación por la cantidad de $88,136,000 designada como “Pago de obligaciones vencidas” dentro de Asignaciones bajo la custodia de la OGP que podrá destinarse para : (a) pagar un acuerdo transaccional global entre la AEE y entidades gubernamentales relacionado a facturas vencidas por el servicio eléctrico; y (b) pagar facturas emitidas al Gobierno de Puerto Rico por la “Federal Emergency Management Agency” (FEMA) relacionadas a la porción no federal del Programa de Asistencia Individual (“IA”) por el desastre DR-4671″.

Todas las demás disposiciones de la Resolución Conjunta del Presupuesto del Fondo General del Año Fiscal 2022-2023, certificada el 30 de junio de 2022, que no hayan sido enmendadas por la Resolución Conjunta permanecerán en vigor.