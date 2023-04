Designan FEI al alcalde de Ponce

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó designar un fiscal especial independiente al alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón tras la recomendación realizada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico.

Los fiscales Manuel E. Núñez Corrada y Miguel A. Colón Ortiz fueron designados por el Panel en calidad de fiscal especial independiente y delegado respectivamente. La pesquisa contará con un término de 90 días para realizarse.

El informe de la DIPAC recibido por el PFEI detalla que el alcalde Irizarry Pabón pudo haber incurrido en violaciones a los Artículos 191 y 251 del Código Penal; los Artículos 4.2 (b) v (m) de la Ley de Ética Gubernamental; y el Articulo 13.005 de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas. En este último, por presentar informes que se aduce son falsos.

El caso comenzó con una comunicación —vía correo electrónico— remitida a Yesmín Valdivieso, Contralor de Puerto Rico, que a su vez fue referida por la funcionaria al Secretario de Justicia.

Mediante dicha comunicación se informó, que el Alcalde le había asignado a dos funcionarios municipales solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza. Igualmente, a empleados adeptos al Partido Popular que laboraban en el municipio.

En la comunicación con la cual se originó la querella sobre este caso se argumenta que el dinero recaudado seria para pagar un préstamo de Irizarry Pabón que fue utilizado para cubrir gastos de su campaña electoral, así como otros gastos. Además, se alega la existencia de un esquema de “kick back”, mediante el cual el alcalde ponceño le asignó a otros dos funcionarios la tarea de pedir dinero a los empleados que habían sido nombrados en el municipio.

Tales aseveraciones encontraron peso en la investigación realizada por la DIPAC que fue referida al PFEI, que justiprecio el informe y aceptó la recomendación de designar FEI.

Alcalde de Ponce se aferra a su silla

En expresiones vertidas en un mensaje en video el pasado miércoles, el alcalde, sostuvo que seguirá “trabajando para que la ciudad de Ponce siga hacia adelante”, pese a que el Departamento de Justicia recomendara el mes pasado que se designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigarlo por presuntamente solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza.

“Yo no estoy en contra de que se busque y se investiguen si hubo irregularidades. En su momento, van a salir las personas que defraudaron a la ciudad de Ponce”, indicó el alcalde en un video publicado en redes sociales.

“Aquel que defraude la ciudad de Ponce tiene que tener todo el rechazo y tiene que ser responsable por las acto que haya cometido”, aseguró. “Yo no me escondo. Yo voy a seguir trabajando para que la ciudad de Ponce siga hacia adelante”, añadió el alcalde.

Rivera Schatz niega que empleada de su oficina esté vinculada a fiscal que investiga al alcalde de Ponce

Luego de unas expresiones del alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón, quien asegura que el fiscal encargado de la investigación que se lleva en su contra está vinculado al Partido Nuevo Progresista (PNP) y a la oficina de Thomas Rivera Schatz, este último lo negó rotundamente.

En un mensaje en video publicado en la noche del miércoles, el alcalde de Ponce señaló sin mencionar nombres que el fiscal encargado de la investigación en su contra es hijo de una dama que trabaja en la oficina del senador Thomas Rivera Schatz. Ante esto, el expresidente del Senado negó en entrevista con Radio Isla 1320 que esto sea cierto.

“Ninguna de las damas que trabaja en mi oficina tienen un hijo fiscal, así que eso es pura mentira, eso es otra mentira más del alcalde Popular de Ponce”, expresó en entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel. “Yo lo invito a que diga quién es la persona, que lo diga”, añadió Rivera Schatz.

El senador también tildó de “canalla” al alcalde que lo señaló por ser aliado del aspirante a la alcaldía de Ponce por el PNP, Pablo Colón.

“Don Luis Muñoz Marín decía, el triunfo no da derecho a ser canalla, alcalde no sea canalla, no sea demagogo, usted sabe las imputaciones que se están haciendo y que son Populares como usted, no trate de vincular a otras personas que no tienen absolutamente nada que ver ni con sus actos ni con lo que están declarando los propios Populares en contra suya”, expresó Rivera Schatz.