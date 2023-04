Rivera Schatz niega que empleada de su oficina esté vinculada a fiscal que investiga al alcalde de Ponce

Luego de unas expresiones del alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón, quien asegura que el fiscal encargado de la investigación que se lleva en su contra está vinculado al Partido Nuevo Progresista (PNP) y a la oficina de Thomas Rivera Schatz, este último lo negó rotundamente.

En un mensaje en video publicado en la noche del miércoles, el alcalde de Ponce señaló sin mencionar nombres que el fiscal encargado de la investigación en su contra es hijo de una dama que trabaja en la oficina del senador Thomas Rivera Schatz. Ante esto, el expresidente del Senado negó en entrevista con Radio Isla 1320 que esto sea cierto.

“Ninguna de las damas que trabaja en mi oficina tienen un hijo fiscal, así que eso es pura mentira, eso es otra mentira más del alcalde Popular de Ponce”, expresó en entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel. “Yo lo invito a que diga quién es la persona, que lo diga”, añadió Rivera Schatz.

El senador también tildó de “canalla” al alcalde que lo señaló por ser aliado del aspirante a la alcaldía de Ponce por el PNP, Pablo Colón.

“Don Luis Muñoz Marín decía, el triunfo no da derecho a ser canalla, alcalde no sea canalla, no sea demagogo, usted sabe las imputaciones que se están haciendo y que son Populares como usted, no trate de vincular a otras personas que no tienen absolutamente nada que ver ni con sus actos ni con lo que están declarando los propios Populares en contra suya”, expresó Rivera Schatz.

Luis M. Irizarry Pabón realizó las expresiones en un mensaje de ocho minutos publicado en las redes sociales donde se aferra a su silla en la alcaldía asegurando que no renunciará a esa posición ni a la presidencia del comité municipal del PPD.

“Un fiscal identificado con el Partido Nuevo Progresista siendo analista, haciendo una investigación que a todas luces ha sido una investigación que entendemos nosotros que no ha sido correcta, un fiscal identificado políticamente cuya madre es ayudante del senador (Thomas) Rivera Schatz”, expresó el alcalde.

“Da la casualidad de que el padrino del que quiere ser alcalde en la ciudad de Ponce, Rivera Schatz, del señor Pablo Colón, hay mucha casualidad en la información que se da y aquellas personas que se han prestado para seguir dando información falsa en su momento no le van a responder al alcalde, le van a responder a la ciudad de Ponce”, añadió.

El Departamento de Justicia recomendó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que se designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar al alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón por solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza.

La prueba recopilada demostró que el alcalde de Ponce, mediante intimidación, logró obtener que sus subalternos proveyesen aportaciones económicas y efectuaran el pago de un préstamo personal, cuyo propósito fue utilizar el dinero para sufragar, parcialmente, los gastos de su campaña política. Asimismo, la evidencia estableció que, previo a asumir el cargo de alcalde de Ponce, este recibió donaciones ilegales que no reportó en los informes trimestrales que presentó en la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, entre otras.

