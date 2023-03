Francisco Parés defiende la burocracia como herramienta para ganar la confianza ciudadana

El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, reflexionó el martes pasado sobre las diferencias entre las responsabilidades y compromisos de los sectores públicos y privados, haciendo énfasis en que “a veces, la burocracia es necesaria porque lo que está en juego es la confianza de la gente en su gobierno”.

La reflexión de Parés Alicea reconoce opiniones disidentes en cuanto a los procesos y regulaciones del quehacer público, que para muchos son excesivos y representan un obstáculo en cuanto al acceso y uso de fondos, por ejemplo. En momentos en que alcaldes y otros servidores públicos son procesados por corrupción, el funcionario destacó el rol de estos procesos en cuanto al uso correcto de los fondos. En este caso, hacía referencia a la controversia de compras de pruebas de COVID-19.

En una visita a la Universidad del Sagrado Corazón, el funcionario destacó que la forma en la que se cumplen los objetivos, el cómo, no es tan importante en el sector privado. Sin embargo, “en el sector público es bastante equilibrado cumplir el objetivo y el cómo”, distinguió, haciendo énfasis en la rendición de cuentas.

El secretario fue el primer invitado a la serie de diálogos “Conversando con Sagrado”, un espacio para ilustrar las propuestas de sectores públicos y privados que adelantan el desarrollo sostenible. El Líder Académico del programa de Contabilidad y anfitrión del foro, el CPA Rolando López, ancló la actividad en varios retos del Puerto Rico contemporáneo, incluyendo la pobreza, migración, el acceso a vivienda digna, entre otras urgencias del país.

Puerto Rico como destino de inversión

Parés también discutió algunos pasos de Hacienda para atender los retos económicos en Puerto Rico, principalmente bajo la prerrogativa de fortalecer la competitividad de la isla como destino de inversión, mayormente estadounidense.

“Debemos convertir la adversidad en oportunidad”, dijo, haciendo referencia a las limitaciones que suponen la relación colonial con los Estados Unidos, como la ausencia de votos en la presidencia y a nivel legislativo.

Primero, defendió los cambios propuestos en el más reciente proyecto de ley que pretende reformar el sistema contributivo y que incluye una reducción de la tasa de impuesto marginal de 33 % a 30 % para individuos y de 37.5 % a 33 % para corporaciones.

También resaltó que la propuesta reforma contributiva representará un gran alivio para comercios medianos. Según la medida sometida por la administración de Pedro Pierluisi, la responsabilidad contributiva de las corporaciones dependerá de una escala de ingresos en diferentes proporciones, y beneficiaría principalmente a “aquellas que reportan ingresos netos entre los $75 mil y $3 millones”.

Las microempresas y las grandes corporaciones, sin embargo, experimentarían un alivio menor. “En estas discusiones hay ganadores y perdedores y gente que se aprovecha”, afirmó López, también profesor, como reflexión de las relaciones de los cambios en políticas contributivas.

Parés Alicea aprovechó para ilustrar que a través del Crédito por Trabajo, incluido en las iniciativas contributivas de la administración, ya ha distribuido más de $1,600 millones en solo dos años. En contraste con el enfoque en atraer inversión extranjera, argumentó que la aspiración es “convertir a Puerto Rico en el hogar de quienes viven aquí”.

El funcionario planteó que Puerto Rico no tiene poder decisional sobre figuras de influencia en temas económicos, por lo que las propuestas que el país adelanta se dirigen a las áreas en las que tiene autonomía, como el turismo.

Conversando con Sagrado: un enlace entre la academia y el País

“Me gusta mucho la academia y le debo mucho a la educación”, admitió Parés Alicea sonriente minutos antes del comienzo oficial del diálogo. A preguntas de López, el secretario identificó en la crisis económica local su motor o inspiración profesional.

“Uno nace con un propósito y yo tenía una cita con el destino” dijo sobre su trayectoria hasta la Secretaría, que incluyó ser rechazado por las principales firmas de contabilidad de la isla.

“Siempre me quedé con la espinita de no ser reclutado y eso fue como gasolina”, admitió. Ese combustible lo llevó a reconocer que “hay mucha gente competente en el mundo del trabajo” y que “no hay nada como la experiencia de trabajo (...) no importa cuán sobresaliente uno haya sido en la universidad”. Exhortó a que “nunca subestimen el poder de conocer personas, nunca rechacen la oportunidad de conocer más personas”.

Rolando López + Francisco Parés A la izquierda, Rolando López, CPA y gestor del espacio Conversando con Sagrado. El secretario Francisco Parés abordó temas como “participación de la academia en la discusión pública”. (Sharlyn Ortiz)

El secretario aprovechó sus últimos turnos para fomentar las colaboraciones desde espacios de aprendizaje. “La academia no debe tener miedo en ser más proactiva en participar de los espacios”, exhortó a la vez que reconoció que el gobierno puede hacer un mejor trabajo en facultar encuentros. Cerró inspirando a la comunidad universitaria afirmando “no tengan miedo a soñar (...) nunca olviden el tamaño del sueño”.

