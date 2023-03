Justicia “muy probablemente” tiene en la mira a Cano Delgado para cobrarle dinero corrupto

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, confirmó que ya están trabajando en varios casos donde se busca recobrar el dinero robado por actos de corrupción y que entre estos se encuentra el del exalcalde Félix “Cano” Delgado.

Emanuelli expresó en Radio Isla 1320 que uno de los casos de recobro “muy probablemente” es el del exalcalde de Cataño.

Ayer, el Justicia indicó que comenzará a evaluar los casos de corrupción ocurridos en la isla con el fin de buscar los mecanismos legales disponibles para recobrar los fondos públicos que se han perdido por este tipo de esquema ejecutado por funcionarios o contratistas privados que se han lucrado ilegalmente de las arcas gubernamentales.

Emanuelli confirma que ya está en proceso el análisis de una demanda civil para recobro contra el exalcalde de Cataño, Félix Delgado “Muy probablemente “ será de las primeras en ser radicadas. En este momento se evalúa la radicación de “7 u 8” — Julio Rivera-Saniel (@riverasaniel) March 23, 2023

Según el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, la agencia evaluará caso a caso para radicar demandas en los tribunales.

“Vamos dirigidos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño. Junto al gobernador, Pedro Pierluisi, hemos estado evaluando distintos mecanismos para atajar la corrupción pública, como parte del plan de seguridad y la política anticorrupción de esta administración. Entre estos, se encuentran la posibilidad de iniciar demandas civiles en recobro del dinero público malversado o apropiado ilegalmente, ya sea por parte de funcionarios o personas del sector privado que le han fallado a Puerto Rico. Para esto tendremos que realizar una evaluación caso a caso. Queremos que devuelvan lo que le han robado al pueblo”, manifestó el secretario de Justicia.

El secretario aseguró que ya cuentan con 7 a 8 demandas de recobro de dinero robado por funcionarios corruptos.

“Queremos radicarlos, como 7 u 8. Estamos uno a uno evaluándolo con los abogados trabajando el borrador de la demanda para entonces radicarlos”, dijo Emanuelli Hernández en entrevista radial en Radio Isla 1320.

“Tienen que darse unas condiciones para poder nosotros radicar la demanda que no enfrente problemas procesales. Yo no creo que tarde mucho pero no quiero comprometerme en una fecha en particular… De la misma forma que le metí a la guagua, le voy a meter mano a los corruptos”, añadió.