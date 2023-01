Alcalde de San Juan presenta la logística y medidas de seguridad de las Fiestas de la Calle San Sebastián

Luego de más de dos años sin celebrar las Fiestas de la Calle San Sebastián, hoy el alcalde de San Juan, Miguel Romero, presentó la logística y medidas de seguridad para el evento que regresa del 19 al 22 de enero bajo el lema “Brilla la Tradición”.

“El interés que hay aquí es que toda la ciudadanía, los visitantes, los turistas de cruceros, los visitantes de fuera de Puerto Rico, los sanjuaneros, pero también las decenas de miles de personas que diariamente van a estar en el Viejo San Juan, puedan disfrutar de estas fiestas de manera segura”, aseguró Romero hoy en conferencia de prensa.

Autobuses y el Tren Urbano

El alcalde mencionó que estarán enfatizando el uso de la transportación colectiva que estableció el municipio.

Tendrán disponibles dos estaciones de abordaje: el estadio Hiram Bithorn y la estación del tren urbano Sagrado Corazón.

Este uso de transporte tiene un costo de $5 que incluye ir al Viejo San Juan y luego regresar. Los pases se adquieren en el mismo lugar y se podrá pagar a través de efectivo, tarjeta de crédito, débito o ATH Movil.

En el caso del Hiram Bithorn, el estacionamiento tiene un costo de $5 y una capacidad de más de tres mil vehículos, mientras que en la estación del tren urbano habilitaron el estacionamiento de la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras con un costo de $3 por todo el dia con un espacio de 600 vehículos.

Estos estacionamientos estarán disponibles desde la 1:00 p.m. jueves y viernes, y desde las 8:00 a.m. el sábado y domingo.

Los horarios de transportación en ambas estaciones de abordaje son: jueves y viernes de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. para ir a San Juan, el sábado y domingo será de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Para salir del Viejo San Juan hasta las estaciones tienen hasta las 2:00 a.m.

La avenida Constitución servirá, en dirección opuesta, como ruta para entrar a San Juan, al igual que la Avenida Munoz Rivera.

Para regresar a las estaciones, los pasajeros que se dirigen hacia Sagrado Corazón deben esperar en la avenida Constitución al lado del antiguo Casino de Puerto rico conocido como el Centro de Recepciones del gobierno, y para los que van al Hiram Bithorn se ubicaran en el paseo Covadonga.

Cada autobús estará escoltado, según el alcalde.

“Tenemos un total de 120 autobuses que van a estar trabajando estas rutas de forma regular. Hay una cantidad reservada de autobuses adicionales de 20, en el caso de que recibamos un mayor volumen al esperado. Esta es la mayor cantidad de autobuses que se han establecido para las fiestas de la calle San Sebastián”, aseguró Romero.

También estarán disponibles las rutas de los autobuses de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) que conectan con el Viejo San Juan como la ruta T5, T9, T21, T53, el Metrobus 1 y 2 hasta las 8:30 p.m., y la T3 y T10 hasta las 11:00 p.m. llegando a la estación de Covadonga.

Taxis y servicio marítimo

El municipio de San Juan estará colaborando con taxistas quienes estarán en las estaciones del Hiram Bithorn y Sagrado Corazón.

“Estos vehículos van a contar con unos pases autorizados para tener la misma ruta de acceso que las guaguas de la AMA o el metro. Además, se habilitó una estación saliendo del estacionamiento del Departamento de Hacienda en la que las unidades de taxis podrán salir de cinco en cinco para recoger pasajeros por el área de los muelles y luego salir de la isleta de San Juan por la avenida Fernández Juncos…los conductores de Uber utilizaran el flujo de transporte vehicular regular”, dijo el alcalde.

Además, habrá tres lanchas en Cataño ofreciendo su servicio, con una tarifa de $1, y horario de 7:30 a.m. a 1:00 a.m., aunque sábado y domingo operan hasta las 2:00 a.m.

Público general

Romero añadió que las personas que decidan llegar al Viejo San Juan en su vehículo deben hacerlo a través de la avenida Fernández Juncos. este acceso estará cerrado jueves y viernes a partir de las 6:00 p.m. y sábado y domingo a partir de las 5:00 p.m.

Los estacionamientos disponibles son los siguientes: Covadonga con un costo de $5, la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras con un costo de $3, el Hiram Bithorn por $5.

El estacionamiento de la Puntilla no estará abierto al público debido a que será exclusivamente para los residentes del Viejo San Juan durante las Fiestas de la Calle San Sebastián.