Presentan resolución para obligar simulacro “Tirador Activo en escuelas y universidades privadas”

El representante Yazzer Morales anunció hoy, lunes, que presentará una resolución para ordenar que toda institución educativa privada en la isla realice un simulacro de “Tirador Activo” cada año escolar.

Desalojan dos escuelas en San Juan por supuesta amenaza de tiroteo

“En Puerto Rico, gracias a Dios, no hemos visto los trágicos sucesos que han sucedido en escuelas, tanto primarias como secundarias, y hasta universidades, donde un tirador asesina a mansalva a estudiantes y maestros. Pero no podemos confiarnos de que esto no suceda en las escuelas de la Isla. Sabemos que el Departamento de Educación realiza una serie de seminarios y simulacros sobre el asunto todos los años, pero ese no es el caso de muchas de las escuelas privadas. Entendemos que es momento de actuar sobre este asunto y hacer este simulacro parte de los requisitos para operar como institución educativa”, dijo el representante por el Distrito #9 de Toa Alta y Bayamón.

En la mañana de hoy, lunes, el Negociado de la Policía ordenó el desalojo de la escuela University Gardens localizada en San Juan luego de que uno de los profesores en dicho plantel alertara sobre una amenaza de tiroteo en áreas cercanas a la escuela. También se desalojó la escuela primaria Julio Selle Sola, la cual se ubica cerca de University Gardens, como medida de precaución.

La figura de ‘tirador activo’ se define por las autoridades de ley y orden como uno o más individuos envueltos activamente en el asesinato o intento de asesinato de personas en áreas comunes, como es el caso de escuelas, mediante el uso de un arma de fuego.

“Sabemos que en el Senado la compañera Keren Riquelme tiene el Proyecto del Senado 645 que también va enfocado en este fin. Nuestra resolución obligaría, de forma inmediata, a estas escuelas y universidades a desarrollar e implementar un programa de simulacro a tirador activo de forma recurrente, con la asistencia directa del Negociado de la Policía de Puerto Rico y el apoyo del Departamento de Educación, el cual tiene experiencia en este tipo de plataforma de prevención”, añadió Morales.