Lenguaje para la inclusión: Ivelisse Santiago defiende sus sueños “igual que los oyentes”

Ivelisse Santiago Ortiz nació oyente y a sus tres años se enfermó de meningitis. Quedó sorda. Recuerda que le encantaba bailar y cantar las canciones de Menudo. A los cinco años entró al programa de educación especial en una escuela pública. Pero sus padres dieron con el Colegio San Gabriel, especializado en ofrecer servicios académicos a niños sordos.

A esa corta edad de cinco años, Ivelisse se vio forzada a conocerse más, pues tuvo que hospedarse en el colegio, lejos de sus padres, ya que no podía viajar todos los días hasta su pueblo natal, Barranquitas.

“Me quedaba en el dormitorio de lunes a viernes. Fue difícil porque era una bebé. En el proceso me enseñaron y me hice independiente. A los 12 años, empecé a viajar de San Juan a Barranquitas todos los días. Mi familia me traía y me buscaba todos los días. Me levantaba a las cuatro de la mañana hasta terminar la escuela superior”.

Ivelisse estudió fotografía, pero quería estudiar más. Estudió artes gráficas y completó un bachillerato.

“Nosotros somos sordos, pero tenemos sueños, metas y objetivos igual que los oyentes. Vivimos en el mismo planeta”, dice, haciendo referencia a la necesidad de que la sociedad puertorriqueña reconozca a la comunidad sorda sin verla como menos.

“Primero, me tengo que aceptar para entender quién soy yo, qué deseo ser yo, cuáles son mis metas. Yo sé que hay muchas paredes que me bloquean, pero es importante prepararse para enfrentar cualquier situación. A veces hay personas que me ignoran, eso me duele. Pero es mejor educar a esa persona. Hay que seguir educando porque todos los días hay retos”.

Cada día es una pequeña vida para Ivelisse. La creatividad es su motor. Ser sorda es una forma de colorear el mundo.

