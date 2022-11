Habla la abogada de Herrera-Velutini: ve motivación política

Cuando se haga el resumen noticioso del 2022, uno de los eventos que no faltará será la acusación federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez, el ex agente federal Mark Rossini y el banquero venezolano Julio Herrera-Velutini. Sin embargo, el juicio probablemente no se verá hasta el año 2024, según proyecciones de la abogada del banquero, Lilly Ann Sánchez.

Desde Miami, la ex fiscal federal y abogada en casos de alto perfil, como el de Jeffrey Epstein, respondió preguntas de Metro.

¿En qué estatus está el caso? ¿Ya tuvieron acceso a la prueba?

—Lo próximo, según está establecido en el docket, es una conferencia de estatus con el juez. Eso es el 15 de noviembre, y entiendo es por videoconferencia. No es una cita que requiera la presencia de los denunciados. El gobierno nos ha empezado a dar las pruebas que tienen para el caso.

¿Qué tipo de prueba es?

—Son documentos y unas grabaciones. En ninguna de las grabaciones que hemos recibido están ninguno de los tres denunciados en este caso.

¿Pero entienden que todavía les falta por recibir prueba?

—Entiendo que hay prueba que falta por recibirse. La verdad es que teníamos que haber recibido todas esas pruebas hace varios meses y estamos un poco sorprendidos que el Departamento de Justicia se ha demorado y no nos ha dado la prueba que falta.

¿Cuál es su expectativa sobre la duración del proceso?

—Con todo lo que ha pasado por la pandemia y los desastres naturales, hay un atraso en los casos pendientes. Puede ser que este caso no vaya a juicio hasta el 2024.

Sobre su cliente como donante político en distintas jurisdicciones. ¿Se podría decir que es una persona con alto interés en la política partidista o lo hace para lograr influencias que beneficien sus negocios?

—En ningún momento es para tratar de conseguir beneficios para sus negocios. Mi cliente niega por completo que eso fue lo que ocurrió en este caso. Las alegaciones del caso son completamente incorrectas. Aquí no hubo nada ilícito. Mi cliente siempre ha donado a partidos políticos como parte de procesos electorales en Reino Unido, en Puerto Rico o en lugares donde tiene negocios. Uno siempre le interesa quién está en el poder porque la persona o el partido en el poder tiene mucho impacto en la economía del lugar, y la economía del país o territorio impacta los negocios de una persona. En Estados Unidos, todas las compañías Fortune 500 y compañías a nivel local siempre hacen donativos a los republicanos o los demócratas dependiendo de la agenda que ellos piensan debe adelantarse para el bien de sus negocios.

¿Por qué Herrera Velutini contrató a C|T Group para un estudio político en Puerto Rico?

—Entiendo que esa firma política se contrató para hacer un estudio de lo que era lo económico, social y político que estaba pasando en la isla. Incluyó hasta el tema del estatus político. Fue un estudio mucho más extenso que evaluó los seis candidatos que estaban postulándose para gobernador y sus posturas sobre diversos asuntos. Se publicó en medios políticos y en Miami, en el Diario de Las Américas. (Verlo en Metro.pr) Era un estudio que no tenía nada que ver en específico con Wanda Vázquez. Incluía a los seis candidatos.

¿Compartió el estudio con la Gobernadora?

No respondió para no violentar las reglas del Tribunal Federal sobre los méritos del caso.

Hay comunicaciones de su cliente con Lynton Crosby y Mark Fulkbrook. Se ha dicho que hay colaboraciones desde Gran Bretaña con los federales. ¿Es algo que le preocupe?

—Cuando uno mira lo que es C|T Group, es una compañía de muy buena reputación. Creo que Fulkbrook es una persona súper respetada en el Reino Unido. Fue hasta jefe de Gabinete de Lizz Truss, la primera ministra que desafortunadamente solo duró 44 días, pero él estaba en una posición de poder porque es una persona muy respetada en el partido. A mí me da pena que haya salido cualquier historia acusándolo o tratando de hacer una alegación de que él haya hecho algo indebido cuando lo que hizo fue un trabajo que ha hecho cientos de veces por todo el mundo ayudando a personas igual que el señor Herrera. Cualquiera que mire la empresa C|T Group ve la fuerza de personas detrás de esa compañía y los tipos de trabajo que hacen. Nunca se hubieran prestado a hacer nada indebido.

O sea, que si, en efecto, ellos están colaborando con las autoridades federales, ¿no es algo que a ustedes les preocupe?

—Me encantaría. Ahí no hay nada que no sean las mejores intenciones. Gran trabajo que hicieron.

Su cliente ha sido ubicado interactuando con la exgobernadora. ¿Qué tipo de relación tenían?

—Él no tenía ninguna relación con la gobernadora. La conoció por un amigo mutuo en la boda (de Fahad Ghaffar). Esa fue la primera vez que la conoció. Y si la vio dos veces más después de eso, es mucho.

De esas dos veces, ¿alguna pudo haber sido en La Fortaleza?

—Puede ser, pero no… Puede ser.

¿Previo a Wanda Vázquez, el señor Herrera Velutini era cercano a otros gobernadores?

—Yo no te pudiera decir. No estoy informada en ese detalle.

Bancrédito llevaba tiempo siendo investigado por OCIF. ¿Qué le dice su cliente de ese proceso con el ente fiscalizador?

—El señor Herrera decidió cerrar el banco. Fue una liquidación voluntaria.

Pero previo a eso, sí había una investigación y hay muchos documentos, incluso quejas de su cliente sobre cómo se manejaba esa pesquisa. ¿Qué le ha dicho de ese proceso?

No respondió para no violentar las reglas del Tribunal Federal sobre los méritos del caso.

¿Pero, él estaba conforme o inconforme en cómo se estaba investigando al banco?

No respondió para no violentar las reglas del Tribunal Federal sobre los méritos del caso.

George Joyner Kelly renunció por solicitud de La Fortaleza como director de Instituciones Financieras el 6 de marzo de 2022, y, el 12 de mayo, fue nombrado Víctor Rodríguez Bonilla, quien había sido asesor de Bancrédito. ¿Su cliente pidió ese nombramiento?

—Lo que puedo decir es que Víctor Rodríguez Bonilla era consultor de varios bancos de Puerto Rico. Es una persona de alta reputación y altamente cualificado para la posición de OCIF. Lo que todo el mundo tiene que entender es que el comisionado de OCIF no es alguien que el gobernador puede decir ‘escojo a esta persona y es el comisionado’. Creo que [algo que] se ha perdido en lo que son los trámites es que el gobernador puede nominar, pero esa persona tiene que pasar por el Senado, que tiene que votar y confirmar la nominación. Es bien clave que la mayoría en el Senado votó por el señor Rodríguez Bonilla al evaluar sus cualificaciones y la reputación que tenía en la industria.

¿Solo con la nominación no habría quid pro quo porque no se garantiza que la persona esté en el cargo?

—Creo que legalmente no pudiera haber un quid pro quo.

Rodríguez Bonilla reveló que John Blakeman le pidió intervenir en la pesquisa contra Bancrédito. ¿Esa acción habría sido solicitada por su cliente?

—Mi cliente no tiene relación con John Blakeman, quien era el novio de Frances Díaz, la presidenta del banco. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que John Blakeman haya dicho o no haya dicho. Ni tenemos conocimiento de eso. (Herrera-Velutini) sabía quién era porque era el novio de Frances, pero él no trabajaba en el banco, ellos no tenían ningún negocio, no tenían relación. Era un conocido.

¿Y el hecho de que Blakeman y Frances Díaz —que era funcionaria del banco— se hayan declarado culpables es algo que le preocupe que pueda ser una línea directa a su cliente?

—Yo todavía no entiendo por qué Frances Díaz se declaró culpable. No entiendo las alegaciones contra ella. Y no tengo conocimiento de lo que ella haya hecho que nosotros no sabemos. Sí sé que no tenía nada que ver con mi cliente.

Cuando se dice que Blakeman era el contacto de su cliente con la campaña de Wanda Vázquez, ¿eso es correcto o incorrecto?

—No respondió para no violentar las reglas del Tribunal Federal sobre los méritos del caso.

Se ha implicado que mediante Bancrédito se intentaba manejar dinero de venezolanos cercanos al gobierno de Maduro. ¿Cree que detrás de la acusación hay un interés político del gobierno de Estados Unidos para penalizar intereses venezolanos?

—Es difícil contestar esa pregunta porque estaría especulando en las motivaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Lo que sí puedo decir es que yo pienso que este es un caso que está motivado por política. No es un caso motivado por hechos ilícitos, sino por política.

¿A nivel de Puerto Rico o a nivel de Washington?

—De Puerto Rico, seguro.

¿Cuál es su expectativa de un juicio con un alto componente político en Puerto Rico?

—Como abogada de defensa, tengo mucha confianza en los residentes de Puerto Rico y su capacidad de integrar un jurado que escuche bien la prueba que se presente, independientemente del componente político. En este caso va a salir mucho que aún no ha salido —y que en este momento no podemos comentar— pero que estoy confiada que un jurado en Puerto Rico va a ver y entender los hechos para decidir imparcialmente. Se va a poder ver que no hubo un soborno como se alega.

Del pliego acusatorio se puede inferir que Fahad Ghaffar fue central en lo que intenta probar la fiscalía federal. ¿Les sorprendió que no lo acusaran?

—No respondió para no violentar las reglas del Tribunal Federal sobre los méritos del caso.

¿En algún momento los federales le hicieron acercamiento a su cliente para colaborar con la investigación?

— No puedo comentar eso en este momento.

¿Podría haber algún acuerdo para una declaración de culpabilidad o van a ver el juicio hasta sus últimas consecuencias?

—Hasta las últimas consecuencias.