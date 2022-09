Vicealcalde de San Juan presenta su renuncia

El vicealcalde de San Juan, Alberto Escudero Morales, presentó su renuncia esta tarde, confirman fuentes de Metro Puerto Rico.

Al momento, se desconocen las razones de su renuncia.

En 2011, Escudero Morales fue destituido como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tras señalamientos de que tuvo un “pillo de luz” en su hogar.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, defendió en aquel entonces el nombramiento de Escudero Morales como vicealcalde del municipio capitalino.

Romero Lugo justificó su nombramiento con que tales denuncias nunca fueron probadas y desde que salió del puesto en el 2011, se ha mantenido fuera de controversias públicas.

“Hubo personas que le indicaron que él renunciase. Él decidió ‘yo no voy a renunciar. Esa información no es correcta’, se sometió al proceso y como ocurre cuando hay distracciones… la Junta (de Gobierno de la AEE) decidió no darle paso a su nombramiento y estuvo tres días”, expresó Romero Lugo.

“Él hizo unas declaraciones juradas sobre el proceso”, agregó.

