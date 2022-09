Gobernador anticipa no habrá clases ni trabajo el lunes tras paso de Fiona

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo que es altamente probable que el lunes no haya trabajo ni clases, como consecuencia del impacto de la por ahora tormenta tropical- Fiona, que tiene potencial de convertirse en huracán en algún punto cercano a Puerto Rico.

“La decisión se toma en su debido momento, pero la probabilidad es altísima de que no vamos a tener escuelas abiertas el día lunes. Y en el caso del Gobierno, la probabilidad también es alta de que el personal esencial será el que estará acudiendo a labores el día lunes. Pero esto no lo estoy anunciando formalmente. Pero debido a esta actualización, eso es lo que yo espero. Que el lunes no va a ser un dia normal de trabajo, tampoco va a ser un día normal del sistema educativo”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Según el gobernador, el informe de las once de la mañana del Centro Nacional de Huracanes (CNH) anticipa un panorama de que la tormenta tropical Fiona va a convertirse en huracán.

“Debido a este cambio de escenario, ya estamos moviendo el sistema unas 8 millas al oeste, lo que quiere decir que vamos a estar bajo el campo de humedad por más tiempo. Y estamos viendo que habrá sectores que estarán recibiendo entre 15 a 20 pulgadas de lluvia. Esto es un evento significativo de lluvia, no estoy quitándole peligro al viento, pero nos estamos enfocando en un evento significativo, históricos en términos de lluvia”, sostuvo el meteorólogo Ernesto Morales quien alertó a los ciudadanos que tienen que prepararse para recibir el impacto asociado a un huracán.

Pierluisi Urrutia firmó una orden ejecutiva para declarar Ley Seca desde las 6:00 de la tarde del sábado. El gobernador les pidió a los ciudadanos que no estén en la calle, después del mediodía del sábado.

“Firmé una orden ejecutiva para emitir una declaración de emergencia estatal por los efectos esperados de la tormenta Fiona y estamos listos para solicitar la declaración de emergencia al gobierno federal que ya está debidamente alertado. El secretario de seguridad pública (Alexis Torres) está designado como el oficial de coordinación. Estoy también emitiendo una orden ejecutiva declarando Ley Seca desde las seis de la tarde de hoy hasta el fin del día de mañana. Por otro lado, he activado a la Guardia Nacional para que nos asista en la respuesta. Repito todas y todos en Puerto Rico deben estar en su hogar o en un lugar seguro desde el mediodía de hoy en adelante. Voy a decirlo en arroz y habichuelas: en el día de mañana, toda la isla va a estar impactada por esta tormenta que pudiera convertirse en huracán”, expresó el gobernador.

A las empresas privadas, Pierluisi Urrutia le pidió a los patronos que tomen medidas para sus empleados.

“Mi exhortación a las empresas concernidas, sean las que sean, que dejen salir a su personal temprano en el día de hoy. Preferiblemente ahora mismo temprano en la tarde. No queremos a nadie en la noche del sábado y tampoco mañana. No podemos subestimar, debemos protegernos”, sostuvo.