Comité de Amigos de Monseñor Daniel expresa su apoyo al nuevo obispo de Arecibo

Los portavoces del Comité de Amigos de Monseñor Daniel reaccionaron el miércoles a la designación del Monseñor Alberto Figueroa, quien fue nombrado por el papa Francisco para sustituir al destituido obispo de Arecibo.

En declaraciones escrita, el comité expresó que “ofrece sus oraciones por Monseñor Alberto Figueroa, tras su nombramiento como nuevo obispo de Arecibo. Pedimos para que su episcopado sea uno fructífero. Esperamos que el nuevo obispo dé continuidad a la obra pastoral de Monseñor Daniel Fernández, en particular sus iniciativas en favor de la vida, la familia y los jóvenes, en consonancia con la doctrina católica y el Evangelio”.

Dejaron saber que continúa reclamando para que se ”investiguen y se corrijan las injusticias cometidas en el proceso que llevó a la remoción de Monseñor Daniel Fernández”.

“El proceso llevado a cabo en el caso contra el Monseñor Fernández se aparta totalmente del espíritu sinodal al que nos ha llamado a vivir en la Iglesia el Papa Francisco y, como consecuencia, subsisten profundas heridas entre el clero, los religiosos y los laicos de la diócesis de Arecibo que deben ser sanadas.A pesar de múltiples intentos, parece que nunca hubo interés en escuchar a las más de 30 mil personas que suscribieron cartas y peticiones para que se restituyera a Monseñor Daniel o al menos que se le diera la oportunidad de ser escuchado en Roma. La falta de apertura al diálogo y ausencia de misericordia duele y no se puede convertir en la forma de conducirse dentro de la Iglesia. Estaríamos dando un muy mal ejemplo al mundo. Como resultado de este proceso, se privó a un pueblo de un gran pastor y se ha tratado de manera injusta a un hombre de Dios que no cometió ningún delito ni falta. Seguiremos abogando por una Iglesia donde la voz de todos sea escuchada y este tipo de decisión no se tome sin garantizar un debido proceso y sin demostrar misericordia. Confiamos en que el Papa escuchará este reclamo y se corrijan las injusticias cometidas y que no ocurra lo mismo con otros buenos pastores”, expresó el Comité de Amigos de Monseñor Daniel sobre la remoción de Monseñor Daniel Fernández.

“Invitamos a todos los hermanos de la diócesis de Arecibo a que nos acompañen en una novena a San Miguel Arcángel a partir del próximo martes, 20 de septiembre, para pedir por nuestro nuevo obispo Alberto, nuestra diócesis, por nuestro amado Monseñor Daniel y su legado, a quien acompañamos con nuestra oración en estos momentos de cruz. Pueden encontrar más detalles en nuestra página de Facebook de Amigos de Monseñor Daniel.”, concluye.