Denuncian “acto de discriminación racial y social”en proceso eleccionario del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico

Un “acto de discriminación racial y social” en el proceso eleccionario del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico fue denunciado hoy, lunes, por uno de los candidato a la presidencia, el licenciado Marcos A. Rivera Ortiz.

A través de expresiones escritas, Rivera Ortiz, señaló que compañeros del gremio formaron “una confabulación que pretende excluir la posibilidad de que un abogado negro oriundo de uno de los sectores más pobres y marginados de este país aspire a presidir el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico”.

“El presente proceso electoral en ésta ilustre institución ha sido uno escabroso y arbitrario. En todo momento ha estado maculado por actos y conducta impropia de unos pocos, que sin lugar a dudas deja de manifiesto la intención inequívoca de favorecer a uno de los candidatos a la presidencia y de paso dejar al otro en total desventaja”, alegó.

En sus expresiones, el licenciado asegura que uno de los candidatos mantiene contratos con el Gobierno y con el municipio de San Juan. Además, señala que el candidato tiene acceso a una plataforma, la cual contiene “información personal de cada colegiado y colegiada”.

“El candidato favorecido cuenta con el perfil ideal que grupos dentro de la institución respaldan para representarla. En adición, domina la tecnología que controla las redes sociales. Al presente mantiene contratos con el Gobierno de turno y con el municipio de San Juan. Como actual primer vicepresidente y como pasado presidente de la Comisión Electoral ha tenido acceso a la plataforma “Sodalis” que mantiene en una base de datos el perfil y la información personal de cada colegiado y colegiada, información que consistentemente nos ha sido negada. Por otro lado, por su capacidad y destrezas en materia de ordenadores informáticos ha tenido la oportunidad de acceder a diferentes programas que controlan y sirven como banco de todo tipo de información institucional. Además, se desempeña como administrador y/o moderador de la página Facebook del Colegio a la que tiene acceso irrestricto, lo que le permite impulsar su imagen”, leen las expresiones.

“Resulta lamentable que los llamados a imponer las normas y reglas para garantizar la transparencia y la equidad en este proceso eleccionario se hayan hecho de la vista larga. Lo correcto, lo justo era ponerle coto a este proceder obviamente oportunista. El comportamiento apropiado hubiera sido que ya anunciada su candidatura cesara de impulsar solapadamente su imagen mediante el ofrecimiento de talleres gratuitos haciendo uso de los recursos de nuestro colegio, todo ello en violación a los estándares más altos que se esperan de un candidato”, continúa en su denuncia.

Marcos A. Rivera Ortiz, quien anunció el pasado 14 de marzo su candidatura para presidir el Colegio de Abogados de Puerto Rico, señaló que esta situación empaña “la campaña electoral que debió ser en igualdad de condiciones para todos y todas los candidatos y candidatas”.

“Alerta colegiados y colegiadas, esto no es lo que esperamos que ocurra en un país de Ley y Orden. Nuestra democracia no tolera estas desigualdades. Quiero hacer hincapié en que mis expresiones en nada tienen que ver con la gesta histórica de nuestra institución. No obstante, los hechos antes expresados sí empañan la campaña electoral que debió ser en igualdad de condiciones para todos y todas los candidatos y candidatas. Ciertamente levantan bandera en torno a la imparcialidad y transparencia que deben gobernar estos procesos. Quedarme callado sería ser parte de esta impunidad. Todo esto me llena de suma tristeza porque amo y soy leal a esta institución que aspiro presidir sin otro interés que no sea servir al gremio, a Puerto Rico y luchar por un Colegio inclusivo libre de todo prejuicio”, concluyen sus expresiones.

