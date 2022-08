Alerta ante alza en incidencia de casos de COVID-19 en la pasada semana

La tasa de positividad del COVID-19 en Puerto Rico ya casi alcanza el 36% , pero la estadística que actualmente vigila de cerca el Departamento de Salud es la incidencia de casos que aumentó para la semana pasada. Así lo detalló en Metro al Mediodía la Principal Oficial de Epidemiología del Departamento de Salud, Melissa Marzán.

La incidencia es la medida estadística para monitorear cuántos casos de COVID-19 se registran diariamente en Puerto Rico. “Ese número había estado relativamente estable durante las últimas tres semanas de julio. Habíamos tenido aproximadamente unos 2,300 a 2,400 casos diarios se estaban reportando en Puerto Rico y ya esta semana hemos visto que ese promedio ha aumentado, estamos viendo casi 2,700 a 2,800 casos diarios. Así que estamos viendo esa tendencia de aumento de casos y en parte sabemos que hay múltiples factores que lo pueden promover, personas que están regresando de sus vacaciones, sabemos que a nivel global hay un nuevo sublinaje que es predominante que es más transmisible, también distintas actividades que se siguen realizando y un detalle que muy pocos comentan que en Puerto Rico el nivel de vacunación al día está cercano al 32/33 %”, dijo la doctora Marzán. La salubrista apuntó que hay cerca de 1.9 millones de personas que necesitan actualizar su estatus de vacunación. Es decir, tener la tercera dosis de la vacuna.

Ante la pregunta sobre si la serie de conciertos de Bad Bunny —que además de romper récord de asistencia en el Coliseo de Puerto Rico, congregó masivamente a personas en 13 puntos alrededor de la Isla— pudiera ser un factor en el alza en la incidencia, Marzán reiteró que hay multiplicidad de factores. “Es múltiples factores y sí… dentro del proceso de investigación de casos nosotros le preguntamos a las personas qué hicieron en los pasados 14 días, así que ya tenemos personas que nos han dicho que han participado de ese u otros eventos multitudinarios. Ciertamente todos esos factores, incluyendo lo de viajes, que recientemente muchas personas se reintegran de sus vacaciones, son factores que están promoviendo la alta transmisión en Puerto Rico”, detalló la doctora.

Sobre la tasa de positividad, Marzán apuntó que “continuamos en el nivel más alto de transmisión comunitaria, básicamente por unos cuatro meses”.

La oficial del Departamento de Salud apuntó a la importancia de mantener el uso de mascarillas en lugares cerrados con muchas personas, la desinfección de manos y la vacunación al día, pues la pandemia del COVID-19 no ha terminado.

Así mismo, rechazó que las personas que ya tuvieron COVID-19 abandonen el uso de la mascarilla pensando que cuentan con alguna inmunidad adicional. “Ahora mismo en Puerto Rico hemos visto cómo las reinfecciones han ido aumentando del mes de mayo para acá. En la última semana epidemióloga, el 10 % eran reinfecciones. Haber pasado por la infección no va a crear una inmunidad para que no me de más adelante”, destacó Marzán. La doctora explicó que ahora se están comenzando a publicar investigaciones sobre las reinfecciones. Preliminarmente se apunta que pueden aumentar el riesgo de COVID prolongado en las personas que se contagian por segunda ocasión.