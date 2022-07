Colectiva Feminista en Construcción reitera su apoyo a denunciantes de acoso laboral en el PIP

Luego de que la Comisión Especial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), encargada de investigar varias denuncias de acoso laboral y sexual entre miembros de la colectividad, no encontrara instancias de maltrato hacia las denunciantes, la Colectiva Feminista en Construcción reiteró su apoyo a Valerie Román Echevarría, quien realizó denuncias públicas, y a todas las denunciantes.

[ Comisión Especial del PIP concluye que no hubo patrón de acoso laboral tras culminar investigación ]

“Durante la conferencia de prensa que dio cuenta de los hallazgos de la Comisión Especial que investigó las denuncias al interior del partido, las expresiones del Secretario General del PIP, Juan Dalmau, fueron sumamente revictimizantes. En sus declaraciones reprodujo la cultura de violación haciendo alusión que una de las denuncias no tiene legitimidad porque ‘era una relación consensual’. Por otro lado, tanto en el informe de la Comisión Especial, como en las declaraciones del Secretario General, se utilizan tecnicismos legales para establecer que la denuncia no tiene valor porque no cumple con los méritos para configurar en acoso laboral”, lee parte las expresiones escritas de la Colectiva Feminista en Construcción.

“El proceso pareció estar dirigido a desmentir a las denunciantes y restablecer la reputación del Sr. Eliezer Ríos Ramos. Si bien es cierto que ninguna organización política está exenta de tener que atender situaciones de violencia machista, Juan Dalmau como Secretario General del Partido Independentista Puertorriqueño, optó por asumirse como abogado del acusado y salió en su defensa. Mientras, en ningún momento de este proceso ha habido empatía y solidaridad por las compañeras que han presentado denuncias”, señala.

[ Llueven la críticas al PIP por la determinación de exonerar a funcionario acusado de acoso ]

La Colectiva Feminista en Construcción catalogó las expresiones del secretario general del partido, Juan Dalmau Ramírez, como unas peligrosas.

“Aunque la situación empezó siendo una interna del PIP, nos parece importante resaltar que las expresiones públicas de Juan Dalmau en la conferencia de prensa sobre los hallazgos de la investigación de las denuncias no solo son decepcionantes, son también peligrosas”, añadieron.

“Le hacemos la exhortación al liderato del PIP a que recapacite y retracte su accionar. A las denunciantes, les enviamos nuestra solidaridad y disposición de acompañamiento. A las militantes del PIP, sepan que les sabemos guerreras, cuentan con nosotras para la lucha urgente desde adentro y desde afuera. A los velagüiras, buitres y detractores, a ustedes nunca les han importado nuestras vidas.”, concluyen.

