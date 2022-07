Llueven la críticas al PIP por la determinación de exonerar a funcionario acusado de acoso

El liderato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ha recibido varias críticas de su oposición luego de que ayer el secretario general del partido, Juan Dalmau Ramírez, anunciara que su Comisión Especial, encargada de investigar varias denuncias de acoso laboral y sexual entre miembros de la colectividad, no encontrara instancias de maltrato hacia las denunciantes.

Uno de los que criticó la determinación del PIP de exonerar a funcionario acusado de acoso fue el senador Thomas Rivera Schatz, quien tildó de “hipócritas” al liderato de ese partido.

“El rostro, el tono del liderato pipiolo durante la conferencia de prensa notificando el contenido del informe del “Comité Especial” del PIP sobre las denuncias de acoso sexual y laboral contra varias mujeres independentistas le permite a Puerto Rico conocer la metodología chanchullera de la “Patria Nueva” que propone la izquierda”, publicó en las redes sociales.

“Algo así como… 1- Si no informas tus ingresos, tus activos y NO pagas tus obligaciones como la Representante Nogales pues es… ¡¡¡”UN DESCUIDO”!!! 2- Si usas palabras y actúas con motivaciones para acercamientos sexuales pues es… ¡”UNA CONVERSACIÓN ENTRE ADULTOS SUBIDA DE TONO”! Según ese “Comité Especialísimo Toallero” las mujeres del PIP querellantes pues ¡”TODAS MIENTEN”!”, señaló.

“Hay una nota al calce del “informe” que asegura que en Cuba, Venezuela y Nicaragua no hay violaciones a los derechos civiles de los ciudadanos, tampoco hambre, miseria, pobreza ni abusos. ¡Ese liderato pipiolo son una reencarnación de Jorge Washington! ¡NUNCA HAN DICHO UNA MENTIRA! Esa es la “patria nueva”…. ¡sólo el liderato sabe, solo ellos están impunes, solo ellos con privilegios y protecciones! ¡HIPÓCRITAS!”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcalde de Puerto Rico, indicó que el PIP “siempre fueron un club elitista”.

“Al final, siempre fueron un club “elitista” donde un selecto grupo alteraban los puestos como el juego de las sillas musicales para vivir del fondo electoral. A eso se añade un ambiente tóxico y machista en sus “altas esferas” !ESA PATRIA NO ES NUEVA, NI ES LA QUE QUEREMOS!”, compartió en declaraciones escritas en las redes sociales.

Mientras, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), José Rivera Madera le cuestionó a Dalmau y al PIP si las personas que realizaron las denuncias mintieron.

“Quiere decir que el PIP y Juan Dalmau, en medio de dos feminicidios esta semana, concluyeron que las víctimas que acusaban de acoso a un funcionario mintieron? Esa es la Patria Nueva y la inclusión que predican? Que fácil es señalar la paja en ojo ajeno”, apuntó.

“La insistencia del PIP en que las mujeres confíen en la Policía y los tribunales para querellarse por patrones de acoso y hostigamiento denota un desconocimiento inaceptable sobre la experiencia de la mujer puertorriqueña con nuestro sistema de justicia. Cuando menos es sarcasmo y es ofensivo para las mujeres de avanzada que buscamos caminos de solidaridad contra un sistema del que históricamente nos hemos tenido que proteger tanto como del machismo y la misoginia”, dijo la periodista y analista Wilda Rodríguez.

“El PIP, repito, ha cometido un grave error político y su respuesta ha sido cerrar nuevamente las puertas del club. Eso me duele como mujer y como independentista. Y no me voy a callar. El argumento de que los trapos sucios se lavan en la casa es la defensa tradicional al status quo. Breguen con eso”, añadió.

-realizada por una joven que trabajó en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)- contra el excandidato a la alcaldía de Aguadilla por el PIP, Eliezer Ríos Santiago. Sobre el particular, Dalmau Ramírez expuso ayer en conferencia de prensa, que no hubo tal comportamiento dado a que, supuestamente, no existía una relación patronal entre ambos.

“No había una relación laboral. Ella era empleada de la CEE, él no lo era. Él no tenía una obligación legal sobre ella de supervisión”, expresó el excandidato a la gobernación por ese partido durante una conferencia de prensa en la sede del PIP, en Hato Rey.

“De acuerdo al texto de la Ley y la evaluación de los hechos, la comisión determinó que no hubo tal cosa como acoso laboral porque no hubo una relación obrero-patronal. Lo que hubo fue un descargue de una obligación política”, añadió.

Parte de la denuncia también alegaba que Ríos Santiago profirió comentarios misóginos hacia la querellante. No obstante, la Comisión Especial tampoco encontró instancia ni evidencia que lo validara tras escuchar los testimonios de la parte involucrada.