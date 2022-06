Policía arresta sujeto sospechoso de asesinar a madre e hijo en Caguas

La Policía arrestó esta tarde a Billy Rosario Trinidad, de 45 años, sospechoso de asesinar a una mujer y su hijo menor, de 17 años, en hechos ocurridos la noche del miércoles, en la carretera 793, sector Salchichón del barrio San Antonio, en Caguas, informó Noticentro.

Rosario Trinidad era pareja de la mujer asesinada, identificada como Yomara Torres Garay, de 40 años.

La mujer asesinada y el sospechoso habían trabajado como guardias de seguridad en el área de San Juan, donde se conocieron.

“Que se entregue a las buenas, de verdad. No tiene perdón de Dios, no tiene perdón de nadie. Que se entregue. No tiene derecho hacer una cosa como esta, eso es una persona mala, una persona que reconoce su valor y personalidad como hombre. Cómo vas a matar a dos personas porque eres una persona celosa, enfermiza”, dijo previamente a Telenoticias otro hijo de la víctima.

Precisamente hoy, el gobernador Pierluisi anunció la extensión del Estado de Emergencia por casos de violencia de género hasta el 30 de junio del 2023.