Hijo de mujer asesinada en Caguas narra terrible escena tras hallarla muerta junto a su hermano de 17 años

José García Torres, hijo de una mujer asesinada la noche del miércoles presuntamente por su pareja en Caguas, narró la desgarradora escena con la que se halló en su casa cuando llegaba de trabajar.

Policía busca sospechoso de asesinar a mujer y su hijo de 17 años en Caguas

“No se lo deseo a nadie, es algo bien horrible. Me quedé en shock y no puedo creer esto que está pasando. Esta persona, la cual no aparentaba ser una persona peligrosa y la cual quería, supuestamente, a mi mamá un montón... y yo llegar y encontrarme con mi hermano de 17 años con un impacto de bala en la cabeza y a mi mamá con dos en la cabeza también y luego irse la escena”, dijo García Torres en entrevista con “Telenoticias”.

El sospechoso de los crímenes de la mujer, de 40 años, y un menor, de 17 años, fue identificado por la Uniformada como Billy Rosario Trinidad, de 45 años.

García Torres le aconsejó al hombre que se entregue a las autoridades “a las buenas”.

“Que se entregue a las buenas, de verdad. No tiene perdón de Dios, no tiene perdón de nadie. Que se entregue. No tiene derecho hacer una cosa como esta, eso es una persona mala, una persona que reconoce su valor y personalidad como hombre. Cómo vas a matar a dos personas porque eres una persona celosa, enfermiza”.

Se presume que el presunto asesino, quien era guardia de seguridad, está armado, ya que posee licencia de portación.

Las víctimas fatales de este incidente fueron identificados como; Yomara Torres Garay y Pedro García Torres.

Rosario Trinidad fue descrito como de tez negra, ojos marrones, 6′0″ de estatura, 210 libras de peso aproximado y con tatuajes en ambos brazos.

El agente Anthony Egea, adscrito a la División de Homicidios del C.I.C. de Caguas, en unión a la fiscal Inés Escóbales tienen a cargo la investigación.

Las autoridades exhortaron a toda persona que tenga conocimiento o información que ayude a dar con el paradero de este individuo a que se comunique de manera confidencial al (787) 744-0322 También puede llamar a la línea confidencial (787) 343-2020.