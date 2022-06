Exenta la CEE de controversia con la compañía proveedora de las máquinas de escrutinio

Las máquinas de escrutinio electrónico que se utilizan en Puerto Rico no fueron parte de un análisis del gobierno federal que identificó una serie de vulnerabilidades en el equipo tecnológico que usan otras 16 jurisdicciones de Estados Unidos en sus procesos electorales, aseguró el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer.

El jefe de la CEE sostuvo que la advertencia que emitió la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de Estados Unidos (CISA) más temprano este mes iba dirigida a los estados donde se utilizan máquinas de votación electrónica, en las que el elector marca sus preferencias en pantallas táctiles. En Puerto Rico, los votos continúan marcándose en papeletas físicas que luego se registran en las máquinas de escrutinio, que a su vez emiten recibos con la tabulación de resultados.

Al igual que las máquinas de votación objeto de controversia en Estados Unidos, las máquinas de escrutinio que se usan en Puerto Rico son provistas por la compañía Dominion Voting Systems.

“CISA emitió un aviso. Dominion emitió una contestación diciendo esas máquinas no son las que ustedes (la CEE) usan. Las máquinas de voto electrónico a las que hace referencia son táctiles, las de nosotros no son voto electrónico, son escrutinio electrónico, son ‘upscan’, lo que hace es como si fuera un ‘scanner’, y la programación de aquellas máquinas nada tiene que ver con las que yo tengo, porque tienen las dos un sistema de programación que es la que hace la tabulación de resultados”, sostuvo Rosado Colomer.

Rosado Colomer sí reconoció que le instruyó a la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico que preparara un informe en el que se expliquen las medidas contra ciberataques con las que cuenta la CEE, incluyendo las máquinas de escrutinio electrónico.

Según Rosado Colomer, fue el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, quien le trajo la preocupación a raíz del reciente ciberataque que dejó fuera de servicio el sistema de AutoExpreso.

“En la dirección de lo que ocurrió con AutoExpreso, (Aponte) quería conocer cuál era nuestro sistema de seguridad y se le está preparando (un informe)”, indicó el presidente de la CEE.

Más allá de descartar que las aparentes vulnerabilidades en los sistemas de Dominion puedan estar presentes en las máquinas de escrutinio utilizadas en Puerto Rico, Rosado Colomer recalcó que la CISA, en su aviso, reconoció que no existe evidencia de que los resultados electorales en Estados Unidos hayan sido manipulados por ‘hackers’.

“Dominion no lo admite todavía porque eso es parte del pleito (judicial). Es un pleito de 16 estados que utilizan esas máquinas. Pero nosotros no la podemos compartir porque no trabajamos en la línea de las máquinas. Las máquinas lo que hacen es que emiten resultados, no reciben información electrónicamente”, puntualizó Rosado Colomer.

Sin certeza sobre su futuro

De otro lado, Rosado Colomer aseguró desconocer qué le depara el futuro según se acerca la fecha de expiración de su término como juez superior y, por ende, de su elegibilidad para continuar al mando de la CEE.

“No tengo ni idea. Qué vaya a pasar, ahí sí que te puedo decir que no tengo idea. Qué vaya a pasar, yo simplemente dejé de pensar en eso porque no puedo mover la comisión y estar pendiente de todo lo que hay que hacer, que es mucho, y estar pendiente de si me van a sustituir o no. El que venga, que coja los topos donde yo los deje. Pero no puede darse el lujo la comisión de detenerse en espera de ver lo que van a hacer”, comentó Rosado Colomer en entrevista con Metro.

El nombramiento judicial de Rosado Colomer, quien hasta su designación como presidente de la CEE se desempeñaba en el Tribunal de Ponce, vence el 1 de diciembre de 2023.

La ley electoral, por un lado, dispone que el presidente de la CEE debe ser un juez activo del Tribunal de Primera Instancia. De otra parte, Rosado Colomer ha hablado abiertamente de su deseo de regresar a la judicatura y, preferiblemente, con un ascenso al Tribunal de Apelaciones.

“A mí me gusta el helado de vainilla, me gusta el de chocolate, pero adivina cuál es el que más me gusta, el de chocolate. La judicatura es el de chocolate, eso es lo más que me gusta. No es que no me guste la comisión, no es que piense que no la pueda manejar. Pero a mí me gustaría mantenerme en la parte de la judicatura. ¿Qué pase? No sé”, mencionó Rosado Colomer, quien lleva presidiendo la CEE desde septiembre de 2020.