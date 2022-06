Alcalde de Aguadilla ordena investigación administrativa sobre accidente vehicular que involucra a exalcaldesa

El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, ordenó en la tarde de hoy una investigación administrativa de todo lo relacionado al procedimiento, atención e investigación por parte de miembros de la Policía Municipal en un accidente vehicular donde estuvo involucrada la exalcaldesa del municipio Yanitzia Irizarry.

La investigación solicitada por el Primer Ejecutivo Municipal fue encomendada a la Comisionada de la Policía Municipal Ana Ruiz Acevedo.

“Hemos solicitado una investigación inmediata a la Comisionada Ruiz para que investigue la forma y manera en que fue atendido este accidente vehicular ocurrido anoche en la Carretera 467, Km 3.1 del barrio Borinquen”, señaló Roldán.

Según se indicó, el resultado de la investigación solicitada debe estar listo en menos de 24 horas y la misma debe incluir la querella y el Informe completo y detallado del accidente.

“No es permisible y lamentable que a las 3:00 de la tarde de hoy no exista evidencia en el cuartel de la policía municipal de una querella y un informe sobre lo ocurrido anoche. Solicitamos a la Comisionada que como parte de la investigación sean citados los oficiales que tuvieron a su cargo cubrir el accidente”, señaló Roldán.

“De acuerdo con el resultado de la investigación se estarán tomando las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder”, puntualizó el alcalde.

Por su parte, la exalcaldesa de Aguadilla confirmó esta tarde que se vio involucrada en un accidente de tránsito ayer, pero aseguró que no lo provocó y no se encontraba bajo los efectos del alcohol como reseñaron medios regionales.

En declaraciones escritas enviadas a Metro Puerto Rico, Irizarry indicó que ayer en la noche salía de una heladería con su familia cuando ocurrió el incidente.

“Ayer en la noche, luego de salir de la heladería Carvel ubicada en la carr 107, tomo mi vehículo y voy transitando por la carretera vieja de Borinquen, a la altura de la Escuela de Borinquen para llegar a mi residencia. Mientras transitaba unos jóvenes iban retrocediendo y al entrar en mi carril, ambos vehículos se impactan”, indicó.

“NUNCA ME FUI a la FUGA, ni mucho menos ingiero bebidas. Venía de compartir en familia de una heladería. El accidente de carácter leve está bajo el trámite que corresponde ante de las aseguradoras y la policía, como corresponde a cualquier ciudadano. Gracias por cada muestra de cariño!!”, señaló.

Metro Puerto Rico llamó a la comandancia de la policía municipal de Aguadilla y el agente (placa 165) no dejó culminar la pregunta cuando de inmediato soltó: “No tengo información del accidente de la exalcaldesa, no tengo ninguna información ni en el libro de querella, ni querella ni nada al momento”.

“En este momento no tengo absolutamente nada ni en el libro de querella está la querella apuntada. Es la información que le puedo dar. Yo entré a trabajar hoy a las 12 del mediodía. Los sucesos supuestamente surgieron durante la madrugada, lo que pude ver en las redes sociales. No tengo el policía que investigó, no tengo el número de querella aquí, no tengo ninguna información actualmente”, recalcó.

“El policía que investigó tendrá esa información, cuando llegue posteriormente hará la querella. Si hizo el informe hará lo correspondiente. Como él le responde a su supervisor, no ha nadie más, pues entonces posteriormente mañana cuando el ponga la información, ustedes podrán llamar y hablar con la comisionada (Ana Ruiz Acevedo) que es la que esta a cargo de eso”, apuntó.

Según la página Entérate Aguadilla, la exalcaldesa alegadamente provocó el accidente de tránsito por manejar a “exceso de velocidad” y “bajo estado de embriaguez”. Indican, además, que su esposo alegadamente llegó al lugar del accidente y “agredió” a una de las víctimas del accidente. En tanto, Irizarry indicó que la información ventilada es “falsa y distorsionada”.

