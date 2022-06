Mutis en Aguadilla: Involucran a exalcaldesa en accidente de tránsito provocado por el consumo de bebidas alcohólicas

Esta madrugada en la región de Aguadilla ocurrió un accidente de tránsito en el que supuestamente se vio involucrada la exalcaldesa del municipio Yanitzia Irizarry y cuya querella atendieron los policías municipales, sin embargo, en la comandancia de la policía municipal, al momento, no hay ni rastro de la querella.

Según medios regionales, la exalcaldesa alegadamente provocó el accidente de tránsito por manejar a “exceso de velocidad” y “bajo estado de embriaguez”. Indican, además, que su esposo alegadamente llegó al lugar del accidente y “agredió” a una de las víctimas del accidente.

No obstante, Metro Puerto Rico llamó a la comandancia de la policía municipal de Aguadilla y el agente Arce (placa 165) no dejó culminar la pregunta cuando de inmediato soltó: “No tengo información del accidente de la exacaldesa, no tengo ninguna información ni en el libro de querella, ni querella ni nada al momento”.

“En este momento no tengo absolutamente nada ni en el libro de querella está la querella apuntada. Es la información que le puedo dar. Yo entré a trabajar hoy a las 12 del mediodía. Los sucesos supuestamente surgieron durante la madrugada, lo que pude ver en las redes sociales. No tengo el policía que investigó, no tengo el número de querella aquí, no tengo ninguna información actualmente”, recalcó.

La ex alcaldesa de Aguadilla, Yanitsia Irizarry Méndez, iba guiando a exceso de velocidad e impactó en la noche de ayer a otro vehículo e intento darse a la fuga sin éxito. El trabajo de la policía municipal estuvo plagado de errores y pruebas de aliento no fueron realizadas. — 𝐉𝐊 (@delcapella) June 5, 2022

“El policía que investigó tendrá esa información, cuando llegue posteriormente hará la querella. Si hizo el informe hará lo correspondiente. Como él le responde a su supervisor, no ha nadie más, pues entonces posteriormente mañana cuando el ponga la información, ustedes podrán llamar y hablar con la comisionada (Ana Ruiz Acevedo) que es la que esta a cargo de eso”, apuntó.