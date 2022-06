Partidos minoritarios muestras diferencias con las enmiendas al código electoral

Las enmiendas al Código Electoral que radicó la pasada semana el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, revivieron nuevamente el debate entre partidos políticos sobre los cambios necesarios que amerita el sistema electoral.

Esta vez, los partidos de minoría y sus respectivos comisionados electorales afirmaron en entrevistas separadas que el Partido Popular Democrático (PPD) se alejó de su compromiso para colaborar con una nueva elaboración de la Reforma Electoral.

Tanto el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) como los partidos Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad aseguraron ayer no se les garantizó un silla en la mesa mientras se discutían las posibles enmiendas al reglamento.

“Ante el pedido nuestro, que también ha sido el pedido de Victoria Ciudadana y Dignidad, en ningún momento estuvieron dispuestos a discutirlo todos sentados en una mesa”, expresó el comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte Berríos, en una entrevista telefónica con este medio.

“Dicho sea de paso, habíamos quedado en que nos sentaríamos a repasar los reglamentos para saber con qué estábamos de acuerdo y con qué no . Eso lamentablemente no ocurrió y llegamos a hoy y a varios días antes del cierre de la sesión y Dalmau presenta una legislación”, añadió el comisionado electoral.

Para el funcionario, el cambio más controvertible de la medida yace en el cambio de las definiciones de “comisionado electoral”, que para aquellos que pertenezcan a los partidos mayoritarios pasarían a ser “comisionados electorales propietarios”, es decir, quienes puedan tomar decisiones administrativas sobre la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

El abuso del PPD se resume en esta enmienda que señala que los comisionados electorales en la CEE serán de "partido estatal principal". Sólo estarían el PNP y PPD sin representación de los otros 3 partidos inscritos. Imagínense la transparencia y fiscalización que habría. pic.twitter.com/x8RgWNdJyr — Roberto Iván Aponte - Comisionado PIP (@ComisionadoPIP) May 31, 2022

De manera similar se expresaron los comisionados electorales del MVC y Proyecto Dignidad, Lilian Aponte Dones y Nelson Rosario, respectivamente.

En el caso de Aponte Dones, esta reafirmó las expresiones de Aponte Berríos en torno al poco o nulo insumo de los comisionados electorales de los partido minoritarios durante la elaboración del borrador inicial de las enmiendas al Código Electoral.

“De que hubo un diálogo es incorrecto. Solo hubo una reunión con los comisionados y solo se limitaron a decir qué es lo queríamos proponer. Que les diéramos nuestras propuestas y ellos decidían”, dijo en una entrevista teléfono separada con este medio.

“Eso que presentó Dalmau fue una cosa que sacaron ‘out of the blue’. Estaban cocinando un bizcocho y lo sacaron crudo. No hay consenso. Están en el siglo 20 y esto ya cambió”, expresó, por su parte, Rosario.

La legislación que presentó Dalmau Santiago para enmendar el Código Electoral, el Proyecto del Senado 909, fue radicado el pasado viernes. Más allá de la modificación de los nombres para los comisionados electorales, algunas alteraciones incluyen el horario de votación, cómo se escoge al presidente de la CEE, regula las Juntas de Inscripción Permanente y aclara los términos de residencias y domicilio electoral, establece que todo reglamento de la agencia tiene que ser aprobado un año antes de llevarse a cabo las elecciones, regula el voto por correo y permitirá el uso de la aplicación del CESCO como método de identificación para el día de las elecciones.

Para el comisionado electoral del PPD, Ramón Torres, todas estas enmiendas surgieron a pesar de que “el PIP, MVC y Proyecto Dignidad no quisieron participar”.

“Se les citó, se les visitó, hubo reuniones donde estuvieron presentes. Pero siempre era ‘dame lo que tienes’. Al fin y al cabo, me refirieron a unas ponencias que habían presentado en vistas y el PIP nos refirió al récord público con lo que han publicado en la prensa. Mucho de eso lo estudié y mucho de eso están en las enmiendas”, aseguró Torres.

Hasta ahora, el Partido Nuevo Progresista (PNP) es la única colectividad que no ha mostrado reparos sobre las enmiendas presentadas. Su comisionada electoral, Vanessa Santo Domingo, expresó no tener controversias con los cambios propuestos.

“Por lo visto, no tengo controversia con algunas enmiendas… No hay ninguna controversia con el Código Electoral. A diferencia con lo que han dicho otros partidos, esto se ha discutido por el espacio de un año”, dijo la funcionaria.