Charlie Delgado se arrepiente de haber apoyado la educación con perspectiva de género por decisión de sus asesores

El excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) se volvió a expresar sobre su postura con la educación con perspectiva de género que le creó controversia en las elecciones del 2020.

En un panel en el programa “¿De qué madera?” de la emisora Nueva Vida, Delgado dijo que la postura que asumió a favor de la perspectiva de género fue por decisión de sus asesores.

“Tú tienes asesoramientos y obviamente estos asesoramientos van buscando la manera de capturar la mayor cantidad de votos como tú acabas de señalar ahora, entonces se crea este pulseo de cuál es la posición que tú vas a asumir en medio de preguntas como esta”, expresó Delgado.

El expresidente del PPD fue más allá e indicó que se arrepiente de haber asumido esa postura a favor y reconfirmó que está en contra.

“Sí y lo he dicho en este y otros foros. He dicho que me arrepiento de no haber dicho lo que es mi posición y como yo veo las cosas”, añadió.

Durante la contienda electoral del 2020, el entonces candidato a la gobernación por el PPD se vio en una encrucijada entre si apoyaba o no la educación con perspectiva de género.

En uno de los foros realizados contestó con un “no” cuando se le preguntó si apoyaba la educación con perspectiva de género. Posteriormente, en el mismo evento aclaró que pensaba que le habían preguntado sobre el currículo implantado en la administración de Alejandro García Padilla e indicó que sí creía en la educación con perspectiva de género.

Esto generó múltiples cuestionamientos al candidato quien en una estrevista radial con WKAQ para el 2020 describió la homosexualidad utilizando una cita bíblica sobre la elección de las personas de seguir viviendo en pecado o no. “Esto fue como la experiencia bíblica, verdad, como la samaritana, el señor ni si quiera la juzgo, al contrario, lo único que dijo fue vete y no peques más, es decir dejó en sus manos el libre albedrío de si sigue pecando o no sigue pecando, así de preciosa es la palabra de Dios”, indicó en aquel momento.