Charlie Delgado recurre a la biblia para decir que no es homofóbico: "vete y no peques más"

El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carlos “Charlie” Delgado, aseguró al ser cuestionado que no es una persona homofóbica y que todo ser humano tiene libre albedrío para vivir su vida.

En entrevista con WKAQ, Delgado, describió la homosexualidad utilizando una cita bíblica sobre la elección de las personas de seguir viviendo en pecado o no. “Esto fue como la experiencia bíblica, verdad, como la samaritana, el señor ni si quiera la juzgo, al contrario, lo único que dijo fue vete y no peques más, es decir dejó en sus manos el libre albedrío de si sigue pecando o no sigue pecando, así de preciosa es la palabra de Dios”, indicó.

“No, no soy homofóbico, yo creo en el respeto a todo ser humano y a la vida y la determinación que cada cual quiera hacer con su vida, eso hay que respetarlo, y vivir comoquiera vivir y como quiera hacer las cosas. Yo como cristiano Rubén, uno cree en el Señor, uno cree en la palabra de Dios, uno cree en lo que son sus preceptos pero lo interesante de la palabra de Dios es que nos dice usted tiene su libre albedrío, ustedes deciden que hacer con su vida, son mis preceptos y usted vive como usted crea de acuerdo a sus convicciones y eso es lo precioso de la vida cuando un cree y confía en el Señor y cree en su palabra pues uno respeta la vida de todos los demás”’ agregó.

Incluso, Delgado aseguró que de ser invitado asistiría a una boda de alguna pareja homosexual ya que tiene personas cercanas que pertenecen a la comunidad LGBTTQ.

“Tengo amigos que los quiero, los amo muchísimo, son de esa comunidad, tengo familiares”, comentó.

Recientemente, el candidato a la gobernación por el PPD fue criticado por expresar que no creía en la educación por perspectiva de género, aunque minutos después cambió su posición y aseguró que apoyaba la misma. El día después, en un video con parte de la base de su colectividad, Delgado invitó a que se olvidaran de ‘issues’ como el género para enfocarse en otros temas como el de la educación y desarrollo económico.

“Aquí sabemos que todo esto está articulado por Victoria Ciudadana y unos grupos que representan a Victoria Ciudadana de manera soslayada, pero obviamente sabemos que les responden a ellos y se articulan muchas iniciativas con la intención de provocar situaciones particulares", dijo el saliente alcalde de Isabela en un video en vivo.

Mira la entrevista aquí: