Mariana Nogales dice gobierno quiere “lumatizar” las autopistas

La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli reiteró hoy su denuncia sobre las intenciones del gobierno de Pedro Pierluisi de privatizar todas las autopistas de Puerto Rico con el supuesto objetivo de repagar la deuda de la Autoridad de Carreteras bajo términos perjudiciales para la ciudadanía. Además, reclamó a la legislatura que atienda cuanto antes las medidas que se han presentado para reducir los costos de transportación y mitigar los daños provocados por el ataque al sistema de Autoexpreso.

La legisladora explicó que la iniciativa anunciada por la Autoridad de Alianzas Público Privadas (P3) es sólo la próxima etapa de lo que llama la “lumatización” de los servicios públicos, la cual degrada su calidad y resulta más cara que la alternativa. “Hace meses que he estado señalando que la P3 no representa los mejores intereses del País. Ha sido la proponente de los contratos de privatización más absurdos y legalmente insostenibles que hemos visto recientemente, orquestados por Omar Marrero y otros, incluyendo los del transporte marítimo a las islas municipio y el de LUMA. Son acuerdos que se leen más como esquemas de fraude y extorsión, que como alianzas supuestamente beneficiosas para el público. Aseguran que son necesarios para poder repagar la deuda pero no explican en qué se gastó tanto dinero cuando las carreteras siguen destruidas. Esa misma agencia, que le paga millones a asesores que tienen intereses al otro lado de la ecuación, es la que ahora pretende vender nuestras carreteras, diciendo de entrada que esas transacciones van a tener como condición aumentos periódicos en los peajes”, reclamó.

Nogales Molinelli resaltó que los conductores y las conductoras ya están enfrentando un aumento vertiginoso e insostenible en los costos asociados a la transportación debido a las alzas en el precio del combustible, los peajes, las multas de tránsito, el marbete y las reparaciones de vehículos. “Estamos pagando demasiado sin ver mejora alguna. Hay que investigar en qué se está gastando el dinero y hay que aliviar el bolsillo de la gente que ya vivía una situación económica precaria. Por eso solicito a la legislatura que atienda con urgencia las medidas que he presentado, como el PC 1042 para reducir las multas de tránsito que el pasado cuatrienio se aumentaron para pagar la deuda pública injustificadamente y sin discusión, y la RCC 328 para promover el uso de la transportación pública eliminando temporalmente las tarifas de la AMA y el Tren Urbano. También tenemos que aprobar la RCC 318 del representante Fourquet Cordero para eliminar cualquier deuda por peaje o por multas incurridas mientras el sistema de Autoexpreso ha estado averiado, así como ordenar que se cancele el contrato de esa compañía que tantos problemas le ha dado a los usuarios y usuarias, aún antes del ataque cibernético”, señaló.