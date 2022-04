Justicia no se opondrá a reducir fianza de joven madre procesada por abandono

El Departamento de Justicia no se opondrá hoy a una solicitud para rebajar la fianza de Elianni Bello Gelabert,la joven madre de 21 años que está siendo procesada por presuntamente abandonar a su hija de tres meses en Santurce.

“Es importante que la gente sepa que nosotros como ministerio público tenemos una responsabilidad de velar por el bienestar del menor, cuando nosotros vemos que se deja un menor desatendido en un lugar donde puede haber ocurrido una desgracia peor, tenemos que intervenir y si se dan los elementos de un delito, que en este caso se dieron, tenemos que proceder con la radicación de cargos. Ahora bien, eso no significa que nosotros queremos a esta joven presa por el resto de sus días. Eso no significa que nosotros entendemos que ella debe enfrentar este proceso dentro de una institución carcelaria. Mañana (hoy) se va a ver una vista de rebaja de fianza y hay un compromiso de parte del ministerio público de no pelear no se no se tiene que pelear”, dijo anoche Frances Ortiz, coordinadora de la Unidad Especializada de Maltrato de Menores de Justicia en el programa Jugando Pelota Dura. Agregó que no se opondrán a una solicitud de la defensa de rebaja de fianza.

La defensa de Bello Gelabert fue asumida por abogadas de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL). La joven de 21 años fue ingresada en la cárcel el pasado sábado al no prestar la fianza de $50 mil que le señaló la jueza Brenda Salas.

La Colectiva Feminista en Construcción realizó ayer una manifestación exigiendo que Justicia desistiera de los cargos contra la joven de 21 años luego que revelaran que esta había sido desahuciada de su casa por falta de pago ocho días antes de dejar a la niña en el patio de la residencia de la abuela paterna. La funcionaria de Justicia dijo anoche que aunque en efecto la menor fue dejada en una residencia familiar, de la denuncia se desprende que no había nadie al ser dejada en el patio, por lo que entienden se constituye el delito del abandono. En la sentencia judicial de desahucio, la jueza que vio el caso ordenó al Departamento de la Familia y al de Vivienda entrar a brindar asistencia a la familia afectada por haber una infante. Vivienda indicó que no fue notificado, sin embargo, Familia confirmó que la propia joven les informó desde marzo sobre el desahucio. Familia no removió la menor, ni brindó asistencia a la madre ante las expresiones de la joven de que tendría otra casa para ir a vivir. No se corroboró la versión.

Ortiz reconoció anoche también que Bello Gelabert había radicado querellas de violencia de género, pero dijo que fue tanto la joven como el padre de la menor. La Colectiva Feminista en Construcción también reveló ayer que la joven había tenido una orden de protección contra el padre de la niña que había vencido en marzo. Al momento del arresto de Bello Gelabert, una joven de nacionalidad dominicana, esta informó a las autoridades que ni ella, ni el padre de la niña, querían hacerse cargo de la infante. El padre ha sido identificado como Yon Arias Lugo, de 42 años.

En el programa de televisión, la Procuradora de Familia, María Luisa Díaz enfatizó anoche sobre la alternativa de entrega voluntaria para jóvenes madres que estén en la misma situación de Bello Gelabert.