José Luis Dalmau sostiene que no puede autoconvocar al Senado para atender reforma laboral

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, aseguró que no tiene la facultad de autoconvocar una sesión para aceptar la devolución del proyecto de enmiendas a la reforma laboral, pero sostuvo, por medio de un oficial de prensa, que ello no fuerza al gobernador Pedro Pierluisi a vetar la medida.

“La Regla 22.3 (del Senado) dice que se puede convocar una sesión extraordinaria siempre y cuando no haya una ordinaria en curso. No es una situación personal mía, es una situación reglamentaria”, indicó Dalmau por escrito, al añadir que podría convocar una sesión especial, pero no pasar juicio sobre medidas.

La próxima sesión del Senado está pautada para el martes de la semana que viene.

No obstante, Ángel Raúl Matos, portavoz del líder senatorial, indicó que el término de 10 días para que el primer ejecutivo vete el proyecto ya se interrumpió hoy, cuando la Cámara de Representantes solicitó la devolución de la pieza legislativa, con miras a introducirle unas enmiendas exigidas por Pierluisi.

De acuerdo con el portavoz de Dalmau, existe precedente de que el plazo para un veto se interrumpe con la acción de uno solo de los cuerpos legislativos.

El Proyecto de la Cámara 3 fue remitido a La Fortaleza el 22 de febrero, por lo que el sábado se completaba el término de 10 días (excluyendo los domingos) para que el gobernador lo vetara. Si el gobernador no tomaba acción en o antes del sábado, la medida se convertía automáticamente en ley.

“Reitero mi compromiso con mejorar las leyes laborales en beneficio de la clase trabajadora. Ante eso, solicité a la Asamblea Legislativa que aceptara la devolución del Proyecto de la Cámara 3 y le sometí los cambios que son necesarios para poder firmar la medida, pues como está contiene un lenguaje nocivo contra los derechos de los trabajadores. La Cámara de Representantes ya sesionó hoy y aceptó la devolución del proyecto. Este próximo sábado vence el término que tengo como gobernador para firmar o vetar la medida. Es imprescindible que el Senado se convoque para aceptar la devolución del proyecto sobre reforma laboral antes de esa fecha para aprobar las enmiendas que ya hemos acordado hacerle al proyecto. Espero que el presidente del Senado recapacite y cumpla con su deber constitucional”, sostuvo Pierluisi esta tarde en declaraciones escritas.

Ayer, al anunciar que la Cámara de Representantes solicitaría la devolución en la sesión de esta tarde, el presidente Rafael “Tatito” Hernández precisó que el cuerpo se limitaría a atender los tres puntos esbozados por el mandatario en una carta reciente a los líderes legislativos: el tema de la paga por tiempo extra a los empleados que laboran bajo acuerdos de ‘flexitime’, la remuneración a estudiantes universitarios que trabajan en su día de descanso y la vigencia del proyecto, con el objetivo de que la ley aplique a partir de los 30 días luego de su firma.