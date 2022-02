Goya Europa distribuirá miles de libras de alimentos en Ucrania

Goya Europa Goya Europa, el brazo europeo de Goya Foods Inc., distribuye cientos de miles de libras de alimentos al pueblo de Ucrania, en respuesta al llamado internacional de ayuda crítica de alimentos, combustible y medicamentos. A través de nuestras instalaciones y los distribuidores de Goya en toda Europa, Goya está muy bien posicionada para brindar ayuda humanitaria y enviar rápidamente productos a Ucrania y Polonia, hacia donde están huyendo muchos refugiados. (PRNewsfoto/Goya Foods, Inc.) (Hand-out/Goya Foods, Inc.)