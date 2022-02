Oficiales correccionales exigen aumento salarial mayor al que contempla proyecto legislativo

La líder del sindicato que agrupa a los oficiales correccionales reclamó hoy que la Cámara de Representantes enmiende la medida que elevaría el salario base de estos trabajadores para fijarlo en $2,860 mensuales, en lugar de los $2,350 que propone el proyecto que ya fue avalado en el Senado.

“Si realizamos una comparativa de nuestro salario base con el salario devengado por un oficial correccional del estado más cercano a Puerto Rico, que es Florida, un oficial correccional en la Florida recibe un salario de $2,959.33 a $2,965.83, que es una diferencia salarial de $1,356 a $1,362.50, sin dejar de mencionar que las instalaciones son más modernas, tienen mejores herramientas de trabajo y reciben mejores beneficios”, afirmó la presidenta de la Alianza Correccional Unida, Jessica Martínez Santos.

Martínez Santos, en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad cameral, añadió que el sistema correccional en Puerto Rico compite directamente con las ofertas provenientes de otras jurisdicciones estadounidenses. Por ejemplo, mencionó que en el estado de Colorado, el salario base es de $4,241, con incrementos anuales de 3% y la posibilidad de con una pensión de 50% tras 15 años de servicio, o 75% luego de 20 años.

“Para esta convocatoria hay una aproximado de 100 a 150 compañeros que aplicaron. Son ofertas tentadoras de trabajo”, dijo sobre la realidad laboral de sus pares en Colorado.

Asimismo, Martínez Santos subrayó que, en las cárceles federales, los oficiales devengan salarios de sobre $4,700.

Entre los años fiscales 2016 a 2019, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) experimentó unas 681 renuncias entre sus empleados de seguridad, aseguró la líder sindical.

Con los aumentos a nivel estatal autorizados por la Junta de Control Fiscal, así como la inyección temporera de fondos federales, el salario básico de los oficiales correccionales se incrementará de $1,603 mensuales a $2,344 para enero de 2023, apenas unos $6 por debajo de los $2,350 que contempla el Proyecto del Senado 459.

“Si queremos brindarle justicia salarial a los oficiales correccionales con el Proyecto del Senado 459, este debe ser enmendado para que el salario base sea $2,860 y que todo el cuerpo de oficiales correccionales reciban el mismo incremento de aumento salarial que sería un aproximado de $516.17″, dijo Martínez Santos.

“En términos generales quisiéramos no darles $2,300, quisiéramos darles $3,500, con eso no hay problema. Pero tenemos que estar conscientes de que estamos en un proceso de crisis fiscal. […] Mi papá fue oficial de corrección, yo no estoy muy lejos de la realidad que viven los compañeros. Estoy aliviado porque veo luz al final del túnel y como legisladores tenemos la responsabilidad, si podemos identificar los fondos para seguir aumentando, lo hacemos. Tenemos que hacerlo responsablemente”, subrayó durante la vista pública el representante popular Luis “Narmito” Ortiz, presidente de la Comisión de Seguridad.

Por su parte, la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, indicó que, por tratarse de un aumento de cerca de $7 mensuales por oficial, el proyecto no supone un impacto fiscal mayor para la agencia, cifrando el costo en $124,165 al año. El impacto, sin embargo, sería mayor una vez expiren los fondos federales que financiarán parte de los incrementos en julio de este año y enero de 2023.

Escobar Pabón recordó que, por tratarse de empleados bajo un sistema de rango, los oficiales correccionales no quedan bajo la jurisdicción del plan de clasificación y retribución uniforme que se implementará en la mayoría de las agencias públicas el año entrante. En total, el DCR cuenta actualmente con 1,395 oficiales, al incluirse los que laboran en las instituciones juveniles.

Jean Peña Payano, quien participó en la vista en representación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, dijo que el ejecutivo tiene la “voluntad” para hacer del aumento a los oficiales correccionales uno permanente. A la vista cameral también compareció un representante de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.