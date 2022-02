Gobernador pide quien sustituya a Jaresko se enfoque en salida de la Junta de Puerto Rico

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia agradeció la labor de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, quien renunció a su cargo efectivo en abril y urgió a que su reemplazo trabaje hacia el fin del mandato del ente creado por la Ley Promesa.

“Siempre he tenido el mayor respeto por la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, Natalie Jaresko. Agradezco particularmente su labor en las negociaciones con los acreedores del gobierno, ya que su amplia experiencia financiera nos ayudó a lograr una reducción significativa de la deuda gubernamental. Aunque hemos tenido grandes diferencias, en particular en el área de pensiones, y he sido crítico de múltiples acciones de la Junta por añadir burocracia, micro manejar las operaciones del gobierno y no reflejar la voluntad de nuestro pueblo, tengo que reconocer que Natalie Jaresko siempre ha trabajado de buena fe y a favor de lo que entiende es en beneficio de Puerto Rico a largo plazo. Le deseo el mayor de los éxitos en su próxima etapa profesional y exhorto a los miembros de la Junta de Supervisión a asegurarse de que la persona que la reemplace reconozca que estamos en la etapa de transición hacia el fin de su mandato en Puerto Rico”, dijo Pierluisi Urrutia en declaraciones escritas.

En declaraciones escritas, Jaresko se expresó orgullosa del trabajo que ha realizado ella, la Junta y el Gobierno han logrado para atajar la crisis fiscal, que como consecuencia ha provocado serias medidas de austeridad y recortes presupuestarios.