Renuncia la directora de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, informó hoy, jueves, que renunciará a su puesto a partir del 1 de abril.

La salida de Jaresko ocurre luego de cinco años después de entrar al cargo el 20 de marzo de 2017 con un salario de $625,000 anuales. Su dimisión también ocurre depué de que la jueza federal Laura Taylor Swain aprobara el Plan de Ajuste a la Deuda (PAD), que modifica unos unos $33 millones en obligaciones del gobierno central.

A su vez, el PAD también incluye recortes de unos $21 mil millones en obligaciones generales, bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y las de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) de los empleados públicos.

En declaraciones escritas, Jaresko se expresó orgullosa del trabajo que ha realizado ella, la Junta y el Gobierno han logrado para atajar la crisis fiscal, que como consecuencia ha provocado serias medidas de austeridad y recortes presupuestarios.

“Juntos hemos restaurado la previsibilidad y estabilidad financiera, lo que permite ahora que Puerto Rico comience a enfocarse en restaurar el crecimiento y logre una prosperidad duradera. Tras alcanzar muchas de nuestras principales metas y con la Isla ahora encaminada hacia un mejor futuro, le informé a los miembros de la Junta de Supervisión que dejaré el cargo de directora ejecutiva a partir del 1 de abril de 2022″, expresó la funcionaria a través de un comunicado.

“Ha sido un honor y un privilegio servirle al pueblo de Puerto Rico. Con gran orgullo dejo la Junta de Supervisión en un momento de recuperación y estabilidad”, agregó.

Al momento de esta publicación, no se ausculta la razón por la que Jaresko dimitió su puesto ni quién ocupará su cargo.

Por su parte, el presidente de la Junta, David Skeel, se expresó lamentado con la salida de Jaresko, a quien elogió por su labor.

“Se me rompió el corazón cuando Natalie Jaresko me dijo que era tiempo de que dejara de ser directora ejecutiva de la Junta”, expresó Skeel en declaraciones escritas.

“Estoy agradecido por el trabajo increíble que ha realizado”, añadió.

De manera similar se expresó el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, que aunque reconoció las diferencias entre ambos, sostuvo que siempre ha tenido el mayor respeto hacia Jaresko.

“Aunque hemos tenido grandes diferencias, en particular en el área de pensiones, y he sido crítico de múltiples acciones de la Junta por añadir burocracia, micro manejar las operaciones del gobierno y no reflejar la voluntad de nuestro pueblo, tengo que reconocer que Natalie Jaresko siempre ha trabajado de buena fe y a favor de lo que entiende es en beneficio de Puerto Rico a largo plazo. Le deseo el mayor de los éxitos en su próxima etapa profesional y exhorto a los miembros de la Junta de Supervisión a asegurarse de que la persona que la reemplace reconozca que estamos en la etapa de transición hacia el fin de su mandato en Puerto Rico”, dijo el ejecutivo en un comunicado a parte.