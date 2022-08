¿Qué hacer para construir historial de crédito sin tantas complicaciones?

Diversos estudios indican que 1 de cada 10 adultos no tiene historial de crédito, lo que les puede imposibilitar acceder a un financiamiento, por más necesidad que tengan.

Y es por esto que ofrece varios consejos para comenzar a crear un historial; uno de ellos, es identificar y adquirir productos en el mercado que permitan construir historial crediticio.

Por ejemplo, hay varias instituciones financieras en Puerto Rico como Kiwi Crédito, las cuales te ofrecen productos que ayudan a crear historial de crédito. Esto te permitirá en el futuro aspirar a proyectos más ambiciosos como comprar tu propio hogar, empezar un negocio o estudiar en el exterior.

Obtener un préstamo de hasta $1,000

Al conseguir un préstamo de hasta $1,000, Kiwi Crédito reportará a las agencias de crédito los datos con la finalidad de que se pueda establecer un historial. Precisamente por eso, no necesitas contar con historial para acceder a ellos. Estos productos se pueden solicitar online y recibir aprobación y desembolso de uno a tres días laborables

Solicitar sin indagación o “indagación soft”

A diferencia de otras entidades financieras tradicionales, Kiwi Crédito no realiza indagación dura (hard inquiry) a tu historial de crédito, sino que realiza una consulta suave (soft inquiry) evitando crear así un efecto nocivo a tu puntaje. Cuando solicitas un préstamo en diferentes entidades financieras tradicionales a la vez, vas dejando una huella en las centrales de riesgo pues algunas indagan en tu historia, entonces se activa una alerta y eso puede afectar el puntaje de quien solicita.

Paga a tiempo, sin retraso

Si no pagas la cuenta del celular o algún gasto similar a tiempo, esto se refleja en el informe de crédito, por lo que deben pagarse en la fecha indicada para que no te afecte a largo plazo. Se trata de abrir puertas y mantenerlas abiertas pagando al día. Las emergencias no avisan y en ocasiones conllevan gastos para los cuales no estamos preparados. Arreglar el auto, una situación de salud o hasta una reparación urgente en el hogar son necesidades apremiantes. Es en ese momento que nos vemos obligados a tomar dinero prestado y, para ello, necesitamos contar con un historial de crédito o un crédito preaprobado.

Para más información sobre los montos de los préstamos que podrías solicitar, entra a www.kiwicredito.com y conoce más sobre el proceso que es 100% en línea; lo que significa, que jamás tendrás que salir de casa para hacer algún trámite. Préstamos de hasta $1,000 con aprobación y desembolso de 1 a 3 días laborables. La información suministrada siempre estará protegida y sobre todo te ayudará a construir tu historial crediticio, al reportar los pagos a Equifax, Transunion y Experian.