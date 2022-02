Conoce a las mujeres detrás de la nueva INFINITI QX60 en la serie “The Voices of QX60”

SAN JUAN, PUERTO RICO – 14 DE FEBRERO DE 2022 – Con el objetivo de elaborar un SUV de lujo de tres filas para empoderar a las mujeres y conquistar la vida con estilo, INFINITI buscó más allá de su propio equipo de expertos: ingenieros, diseñadores, ejecutivos y padres. En una atractiva serie de cuatro cortometrajes denominada, “The Voices of QX60: Meet the Women Who Powered the All-New QX60″, INFINITI da vida al talento detrás del nuevo SUV familiar de tres filas de asientos. INFINITI creó un vehículo perfectamente adecuado para manejar los desafíos de las vidas ajetreadas de los clientes, desde carreras escolares hasta reuniones sobre la marcha y viajes familiares.

“Hay tantas manos involucradas en un vehículo nuevo, antes de que llegue a nuestros clientes. Como la marca que somos, era importante que el nuevo INFINITI QX60 fuera un fiel reflejo de las mujeres empresarias, multifacéticas y atareadas con familias, que lo construyeron. Esta serie nos permite mostrar algunas de las tantas mujeres que pudieron inspirarse en sus propias vidas para garantizar que la QX60 ayudara a nuestros clientes a conquistar la vida con estilo”, expresó Wendy Orthman, directora global de marca, mercadeo y comunicaciones de INFINITI.

Los videos presentan a las compañeras de equipo de INFINITI, la gerente senior de diseño, Michelle Christensen; la directora de precios e incentivos y gestión de la línea de modelos, Trisha Jung; la diseñadora de interiores, Sayuri Nakashima; y la ingeniera de pruebas de confiabilidad y durabilidad, Heather Kniep, para adentrar a los espectadores a la inspiración que desarrolló la nueva INFINITI QX60. Creada específicamente para conquistar la vida con estilo, la rediseñada INFINITI QX60 fue perfeccionado por compañeros de equipo de todo el mundo, en sintonía con los rigores y las demandas de un vehículo familiar versátil.

En Japón, la diseñadora de color de INFINITI, Sayuri Nakashima, nos cuenta cómo su selección de colores y materiales realza la serena cabina del QX60. Inspirado en la naturaleza y el diseño japonés, Nakashima complementa el impresionante exterior del QX60 con formas y temas orgánicos en el interior, proyectando confianza y aplomo dondequiera que vaya la lujosa SUV de tres filas. En Estados Unidos, la ingeniera de pruebas de durabilidad Heather Kniep habla sobre su papel en las pruebas del nuevo y confiable sistema de tracción en los cuatro aros del QX60. La atención minuciosa a los detalles fue fundamental en el desarrollo del QX60, y Kniep dice que su pasión por la ingeniería y los vehículos brilla en el producto que se enorgullece de ofrecer a los clientes.