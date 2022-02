Cuida tus suplidores, son una fuente de negocios

El segmento mas descuidado de nuestros mercados son nuestros suplidores.

En muchas ocasiones, las empresas ven a los suplidores solamente como profesionales o empresas que le proveen los suministros que estas necesitan y nada mas.

Otras los ven como empresas subordinadas, a las que hay que exprimirles el máximo valor de los productos que adquieren de ellas.

Las empresas que tienen sectores de mercadeo de avanzada; ya reconocen que sus suplidores son socios estratégicos. Esto porque ellos pueden ser excelentes fuentes de información del mercado, fuentes de referidos y comunicadores gratuitos de las bondades de nuestra empresa. Fortalecen nuestra reputación en el mercado.

Un suplidor satisfecho con la relación que mantiene con tu empresa, es un suplidor que será reciproco. Te favorecerá en el mercado. Como consumidor adquirirá tus productos y servicios y auspiciará tu empresa.

De otra parte, un suplidor que entiende que la relación que sostiene con tu organización no es equitativa, se desquitara de alguna manera. Probablemente no te dejara saber de las oportunidades de negocio que identifica en la calle, o no te dará la milla extra cuando lo necesites. También preferirá patrocinar a tus competidores, aunque estos no hagan negocios con ellos.

¿Como se puede desarrollar una alianza estratégica con tus suplidores?

El Primero paso es asegurarnos que todos en nuestra organización los vean como empresas que hacen negocios en nuestro mercado. Solicítale a todos los sectores que los respeten como tal, principalmente el área de pagos.

El segundo paso es exigirles calidad en todo lo que te proveen. Cuando lo hagan, reconócelos.

El tercer paso es dejarle saber que tus expectativas de “tus” suplidores, es que sean aliados estratégicos en el mercado.

El cuarto punto es que no exijas cosas imposibles. Planifica y déjale saber con tiempo lo que esperas próximamente de ellos.

El Quinto punto es asegurarte que siempre te firmen un acuerdo de confidencialidad.

Por último, asegúrate que les paguen a tiempo las facturas. Un suplidor que recibe sus pagos a tiempo es un suplidor que te dará prioridad sobre sus otros clientes y tus competidores.