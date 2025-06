“El Brindis” poesía líquida: la nueva carta de cócteles de lala Puerto Rico

“Encuentra tus sentidos en un libro que no solo se lee… se bebe”. Con esta propuesta, el galardonado restaurante lala Puerto Rico, ubicado en The Mall of San Juan, presenta El Brindis, un libro de arte que sirve de lienzo para exponer su nuevo menú de cócteles con y sin alcohol.

Este libro transforma la mixología en poesía líquida y el acto de brindar en un ritual sensorial, donde cada creación narra una historia y cada ingrediente despierta la imaginación y estimula la conversación.

Los cócteles propuestos son una experiencia que fusiona poesía, gastronomía y la alquimia detrás de cada mezcla. Una oda líquida que busca tocar emociones y provocar los sentidos con cada obra servida.

La nueva colección fue concebida pensando en quienes valoran la coctelería como una forma de arte. Más allá de ofrecer bebidas, lala invita a sumergirse en un universo narrativo, donde los sabores cuentan historias, evocan memorias y rinden homenaje a la creatividad que florece en Puerto Rico.

Una línea de cócteles innovadora, con combinaciones originales y una estética cuidada hasta el último detalle.

Elaborado por el equipo de mixología de lala Puerto Rico compuesto por los mixólogos (José “Chuck” Rivera, Luis “Bigote” González, Anthony “El León” Vargas y Gabriel “Gaby” De Jesús), y desarrollado bajo la dirección artística del artista pop Bernardo “BeMe” Medina, el menú fusiona tradición y la cultura puertorriqueña, desplegada en todo su esplendor.

Cada cóctel es concebido como una página viva que, al servirse, rinde tributo a nuestra esencia boricua. Desde los nombres hasta las sugerencias de disfrute, cada elemento ha sido diseñado como un detalle vivo que refleja nuestra identidad boricua.

“Trabajamos incansablemente cada día para seguir elevando nuestro estándar de excelencia e innovación culinaria, y nos entusiasma presentar El Brindis, un menú de cócteles que destaca los ingredientes más auténticos y distintivos de nuestra isla, y que está a la altura de las mejores cocteleras del mundo, como muestra de nuestro compromiso con el renacimiento gastronómico de Puerto Rico”, expresó el chef ejecutivo Guillermo López Folch.

Por su parte, Javier Santiago, director de vinos y bebidas de lala Puerto Rico, explicó: “El Brindis une cocina y barra en una sola propuesta que fusiona sabor, presentación y relato a través de interpretaciones artísticas cautivadoras. Además, cada detalle del menú responde a un enfoque sostenible—desde el origen local de sus ingredientes hasta técnicas de bajo desperdicio—destacando sabores puertorriqueños con profundidad técnica y elegancia global”.

“Me siento honrado de haber tenido la oportunidad de curar esta pieza en la que los amantes de la coctelería pueden experimentar la mixología como la verdadera expresión artística que es. Juntos hemos narrado la historia de cada cóctel, no solo mediante sus sabores, sino también a través del lente de la comunidad creativa puertorriqueña”, destacó “BeMe” Medina.

Bajo su dirección, el libro fusiona coctelería con obras originales de poetas, artistas y muralistas puertorriqueños, entre ellos Alexis Díaz, David Zayas, Vero Rivera, Rafique Vega, Bik Ismo, Deider Díaz y Kidany Acevedo.

Visualmente impactante y rico en su narrativa, El Brindis convierte cada cóctel en una historia contada a través del verso, la imagen y el diseño.

Es tanto un homenaje cultural como una declaración artística, que captura la creatividad, mediante una colaboración que entrelaza mixología, identidad e imaginación.

Para celebrar el lanzamiento, lala Puerto Rico organizará eventos especiales que llevarán El Brindis de las páginas a la experiencia viva de los visitantes.

Para más información, visita lalapr.com o síguelos en Instagram como @lalapuertorico.

Entre las nuevas creaciones de lala, estos cinco cócteles materializan la esencia, el sabor y la influencia cultural de El Brindis:

• Mancha e’ Plátano – Un homenaje a las raíces agrícolas de Puerto Rico, cuyo nombre está inspirado en el icónico poema de Luis Lloréns Torres. Esta versión del clásico Old Fashioned incorpora Ron del Barrilito Tres Estrellas, infusión de plátano y guineo, bitters aromáticos y especias. Finaliza con un delicado toque de hoja de plátano, honrando el legado jíbaro con profundidad y tradición.

• 100x35 – Nombrado en referencia a las dimensiones geográficas de Puerto Rico, este cóctel celebra la historia isleña de piratería caribeña y cultura marinera. Es una mezcla tropical y audaz de J.M. Rhum Agricole, Don Q Spiced Rum, mamey, sirop de canela, lima, piña y bitters de chocolate.

• Paso Firme – Creado para quienes prefieren opciones sin alcohol, Paso Firme reproduce el mismo perfil vibrante de 100x35. Una combinación de Lyre’s Italian Spritz, Lyre’s Orange Sec, puré de mamey, piña y menta ofrece características refrescantes y frutales con una terminación sofisticada.

• Bembé – Inspirado en las celebraciones afrocaribeñas marcadas por el ritmo, la danza y la tradición ancestral, Bembé captura la energía de la vida nocturna puertorriqueña. Este martini de bajo contenido alcohólico mezcla Absolut Elyx Vodka con infusión de manzana verde, Damso Lychee Soju y Joto Yuzu Sake, logrando un cóctel vibrante y complejo que va perfecto con el raw bar de lala.

• Jelga – Este milk punch clarificado destaca el enfoque innovador del equipo de mixología de lala Puerto Rico, utilizando un método de filtración natural que aporta excelente claridad y suavidad. Elaborado con whisky japonés Toki, calabaza asada, sirop de canela y leche evaporada, se inspira en las tradicionales barriguitas de vieja. El toque final es un “polvo de barriguita vieja” sustentable, un tributo nostálgico pero elevado a los sabores clásicos de la isla.