Presentan poderosa herramienta para promover el bienestar y eficiencia en cuidado de la salud

En una era definida por el rápido avance tecnológico, el panorama de la educación del paciente está experimentando una transformación significativa. En esa línea, World Media anunció el lanzamiento de una novedosa herramienta digital que posiciona la compañía como líder para promover el bienestar y la eficiencia en el cuidado de la salud en Puerto Rico.

La empresa - establecida en 2005, 100 por ciento puertorriqueña y dedicada a innovar en el campo digital- presenta ahora las pantallas Digital Touch Display (DTD), herramienta interactiva en español, óptima para el consultorio médico. Esta permite a los galenos explicar visualmente las condiciones de salud del paciente mediante imágenes de la enfermedad o partes del cuerpo afectadas. Este enfoque facilita la comprensión del diagnóstico y mejora la comunicación entre el médico y el paciente. Al integrar esta tecnología se logra una experiencia más clara, visual y participativa.

La educación tradicional del paciente a menudo se basa en folletos estáticos y una comunicación verbal limitada, lo que puede ser abrumador e ineficaz para éste. Los ‘displays’ digitales de World Media abordan dicho desafío al ofrecer contenido dinámico y brindar una manera única para que los pacientes comprendan su salud, lo que lleva a una mejor adherencia al tratamiento, evitando una mayor ansiedad y mejores resultados generales.

Al mismo tiempo, acelera la interacción durante la consulta, lo que resulta en una mayor eficiencia en toda la cadena de salud, beneficiando al paciente, al especialista y al plan médico.

Héctor J. Figueroa, portavoz de World Media & Solutions, puntualizó que la compañía, se compromete, “a desarrollar soluciones innovadoras que mejoren la comunicación y el compromiso en la industria de la atención médica. Estos nuevos ‘displays’ digitales son el último ejemplo de ese compromiso y ofrecen una herramienta poderosa para mejorar la comprensión de las enfermedades y promover el empoderamiento del paciente”.

Figueroa resaltó que “es en el entorno médico donde tiene lugar las conversaciones y decisiones más importantes. Es parte crucial del recorrido de la atención al paciente donde se están llevando a cabo conversaciones significativas sobre afecciones graves y opciones de tratamiento”.

“En World Media no solo mejoramos la experiencia del paciente, sino que también apoyamos a los proveedores de atención médica para que brinden una educación más efectiva”, puntualizó el portavoz de la compañía.

World Media ha demostrado que une la experiencia de diversos campos, como ventas, mercadeo, tecnología y servicio para el apoyo de Puerto Rico.

El uso de la pantalla digital de consultorio provee una biblioteca de visuales para que el médico pueda tener esas conversaciones más profundas con los pacientes. Esto ayuda al galeno a tener discusiones interactivas, donde trae los modelos anatómicos a la era digital. Al ser una herramienta tecnológica se puede actualizar prácticamente al momento, obteniendo la retroalimentación del médico en cuanto a visuales de condiciones o terapias que el especialista desee.

Esta red de servicio garantiza una experiencia sinigual, donde el médico podrá comunicarse con sus pacientes en salas de espera, mientras pasan a ser evaluados. Los servicios más comunes son educación de las condiciones de salud de la especialidad que se está visitando, recordatorios de políticas de las oficinas médicas, credenciales del médico y grupo técnico, terapias brindadas por los especialistas de salud y actividades de la comunidad, entre otros.

En esta fase de lanzamiento, World Media se ha dedicado a construir una red de comunicación digital dentro de las especialidades de salud que más necesitan de ayuda para pacientes. Hasta el momento, en especialidades como dermatología, cardiología, oncología, reumatología y gastroenterología, entre otras.

Precisamente, la dermatóloga Amarilys Rosado compartió su testimonio con Digital Touch Display. “Me presentaron la idea y quedé encantada. Hay que partir de la premisa de que nosotros somos seres más visuales que auditivos. Son pantallas estilizadas, modernas que, aparte de apreciarse estructuralmente, nos brindan muchos beneficios al momento de evaluar a cada paciente, especialmente en la dermatología que casi todo es visual. Hay que observar de cerca colores, patrones, arreglos, variaciones, etc., entonces es aquí donde la pantalla me complementa a la hora de explicarle al paciente su diagnóstico. De esta manera, el paciente puede ver ilustrado lo que padece. Además, le puedo enseñar diferentes lesiones para que a la hora del autoexamen pueda saber exactamente a lo que tiene que estar atento. Me parece una herramienta sumamente útil, ¡a la vanguardia de la tecnología!”, explicó la especialista, que ejerce desde 2007.

Por otro lado, la Dra. Lillian Montalvo se refiere al Digital Touch Display como “‘La biblia de la dermatología’. Es esencial para nosotros que los pacientes se informen sobre sus condiciones, especialmente en situaciones de emergencia. Utilizamos este sistema para enviar el diagnóstico directamente al email del paciente. Además, proporcionamos el diagnóstico en persona, permitiendo que el paciente, una vez en casa, pueda revisar detalladamente la información sobre su diagnóstico”.

El Dr. Eddiemar Ortiz, reconocido hematólogo oncólogo, precisó, mientras tanto, que “es ‘Digital Touch Display’ una innovadora herramienta interactiva para educar al paciente y doy clase con ella”.

“La utilización de elementos visuales en el tratamiento ofrece una gran tranquilidad y simplifica la comprensión del mismo, tanto para los médicos como para los pacientes. Cuando los pacientes no logran entender su diagnóstico, el uso de herramientas visuales facilita de manera significativa su comprensión. Lo más importante es que el seguimiento visual proporciona la capacidad de crear imágenes que explican el proceso claramente”, explicó Gabriel Albalejo, director de operaciones de Hematology Oncology.