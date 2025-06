Empresa de Cannabis Medicinal realiza donación para apoyar pacientes oncológicos en Vieques

La empresa PRICH Biotech, a través de su marca de cannabis medicinal Pe Erre y en alianza con Direct Relief entregó un donativo de $10 mil a la organización Vieques en Rescate Inc.

Según se indicó a través de un comunicado de prensa, esta iniciativa, desarrollada por Pe Erre para reinvertir en Puerto Rico, se realiza junto a Direct Relief, organización reconocida por su experiencia en la identificación y apoyo de entidades benéficas de alto impacto que ayudan a las comunidades más vulnerables en la isla.

La marca Pe Erre ha destinado un porcentaje de sus ventas a fortalecer proyectos que atienden necesidades médicas y sociales de nuestra isla. Direct Relief colabora con PRICH Biotech en la selección de entidades con impacto comprobado, asegurando que los fondos lleguen de manera puntual a proyectos con resultados tangibles. Con este aporte, Pe Erre busca impactar directamente en la calidad de vida de pacientes oncológicos en Vieques, facilitando transporte, nutrición y detección temprana de cáncer a través de VER.

“En PRICH Biotech entendemos que nuestro compromiso social va más allá de ofrecer productos de calidad; implica generar un impacto real y medible en nuestras comunidades. Esta donación marca el inicio de una serie de contribuciones programadas que la marca Pe Erre realizará durante el año, confirmando un compromiso continuo con el bienestar de las familias puertorriqueñas y estableciendo un precedente en la industria del cannabis medicinal,” expresó el director de Retail de PRICH, Fernando Rodríguez.

Por los pasados ocho años, Direct Relief ha buscado ser puente confiable entre el sector privado y las causas sociales y establecer un modelo replicable de colaboración corporativa que beneficia tanto a las empresas comprometidas con el bienestar social como a las comunidades que reciben el apoyo.

“En Direct Relief nos enorgullece colaborar con empresas como PRICH y Pe Erre que comparten nuestra visión de crear impacto social sostenible. Nuestro rol es fundamental en la identificación y evaluación rigurosa de organizaciones confiables como Vieques en Rescate, asegurándonos de que cada donativo llegue a las manos correctas y cumpla los objetivos propuestos. Esta alianza garantiza transparencia total y resultados medibles para las comunidades que más lo necesitan,” indicó Ia asesora ejecutiva de Direct Relief, Ivonne Rodríguez-Wiewall.

¿Qué es Vieques en Rescate?

Vieques en Rescate, Inc. Lleva doce años trabajando de la mano con la comunidad local, enfocándose en la detección temprana del cáncer mediante jornadas gratuitas de mamografías, papanicolaou y pruebas de laboratorio. La organización también se encarga de transportar pacientes desde Vieques a centros especializados en Humacao, Fajardo y San Juan, entre otros pueblos, donde reciben quimioterapias, radioterapias y consultas con especialistas. Además, VER brinda suplementos nutricionales que ayudan a los pacientes a tolerar mejor sus tratamientos y ofrece apoyo emocional y asesoría financiera para evitar que las familias enfrenten el cáncer sin respaldo.

¿Qué se hará con la donación?

Con esta aportación de $10,000, VER podrá mantener y ampliar el servicio de transporte vital para pacientes que requieren acudir periódicamente a citas médicas fuera de la isla, incrementar significativamente la entrega de suplementos nutricionales a pacientes en tratamiento para mejorar su estado general y facilitar su recuperación, y organizar nuevas jornadas de despistaje en comunidades alejadas de Vieques que permitirán identificar casos de cáncer de forma temprana y reducir complicaciones futuras.

“Esta donación de Pe Erre representa mucho más que apoyo financiero; es un abrazo de esperanza para nuestros pacientes y sus familias. Durante casi doce años hemos visto cómo el cáncer no solo afecta la salud, sino que también genera una carga emocional y económica devastadora. Gracias a este donativo, podremos continuar proveyendo los servicios esenciales a nuestros pacientes y, sobre todo, demostrarles que no están solos en esta batalla,” manifestó Hilda M. Bonilla, presidenta de Vieques en Rescate, Inc.

En Vieques, donde llegar a servicios oncológicos implica viajes largos y costos elevados, esta colaboración se traduce en tranquilidad y seguridad para muchas familias. Con la unión de voluntades de PRICH Biotech, Pe Erre, Direct Relief y VER, se consolida un modelo de acción social que prioriza el bienestar de la comunidad.