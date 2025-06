Ciudadana critica atención médica de hospital en Bayamón

Una mujer identificada como Nicole Marie Ferrer Pérez denunció una atención médica deficiente y plagada de atrasos en la sala de emergencias y luego en una habitación del Doctors’ Center Hospital Orlando Health de Bayamón con un paciente familiar que se llama Félix.

Desde su cuenta de Facebook, la joven plasmó una experiencia desconcertante al detallar alegadas malas prácticas de los profesionales de salud, como la demora en proveer antibióticos o reemplazar sueros, y el trato minimizante de quienes atienden a pacientes y visitantes desde los mostradores.

“Básicamente, vas a un hospital buscando unos servicios médicos y te toca a ti jugar el papel para que a tu familiar no le pase nada”, reprobó.

Ferrer Pérez compartió que, luego de visitar una sala de emergencias en la carretera 167 donde no administraron “pruebas necesarias” ni brindaron un diagnóstico correcto, acudió a la sala del Doctors’ Center, donde le dijeron que comprara medicamentos sin receta para no esperar por la atención del hospital.

Luego de que el paciente estuviera casi un día sin recibir antibióticos, la joven recurrió a comunicarse con una figura pública que conoce para acelerar el proceso de conseguir el medicamento necesario. “En 10 minutos apareció suero nuevo, el antibiótico, inyección anticoagulante”, precisó.

Contó que en una ocasión que le cambiaron el suero a Félix y comenzó a sangrar, una de las profesionales le delegó la responsabilidad a Ferrer Pérez de detener el derrame con gasa y tape para no esperar por el cuidado.

Criticó también una posible violación a la Ley HIPPA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico), que protege la confidencialidad del paciente, porque un internista leyó una placa mientras atendía una llamada telefónica y desde el marco de la puerta, así como falta de higiene en las habitaciones.

“Este es el relato de nosotros, que básicamente nos han ayudado todos los clientes y colegas han movido fichas para que las cosas pasen, no me quiero imaginar si no fuese así. Porque sí, lamentablemente tuvimos que usar las conexiones para recibir un servicio que debe ser prioridad y bueno de por sí”, lamentó en su publicación viral, que al momento se ha compartido más de 700 veces.