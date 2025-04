Del Valle de Guadalupe a Puerto Rico: Fauna celebra la alta gastronomía en COA

DORADO - Los sabores experimentales y sofisticados que posicionan a Fauna como uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica llegaron a Puerto Rico para una cena inolvidable frente a las costas de Dorado.

El chef David Castro Hussong y la chef pastelera Maribel Aldaco Silva, fundadores de Fauna en el Valle de Guadalupe, México, ofrecieron el pasado viernes una exclusiva cena de varios cursos en COA, el restaurante de Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve.

Reconocidos por su enfoque en ingredientes de temporada y de origen local, Castro y Aldaco trasladaron su innovadora visión culinaria hasta la Isla como parte del cierre de la exquisita agenda gastronómica de abril, en el marco de la celebración 50 Best Restaurants and Bars. Fauna, el restaurante que fundaron en Bruma Wine Resort, cuenta con reconocimientos como “The Best Chef Dubai 2024”, quinto lugar en Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, pastelera de Latinoamérica por 50 Best Pastries Chef en 2023, Restaurante Sostenible Food and Travel 2022 y MexBest Mejor Restaurante del País 2020, entre otros.

La velada en COA ofreció a los asistentes una experiencia de maestría culinaria única. A lo largo de la noche, los chefs interactuaron con los comensales, presentando personalmente un menú que combinó técnicas depuradas con una propuesta de sabores audaces y locales.

Entre los platos destacados se sirvió un ostión con aguachile de tomate, maridado con champagne francés; un brócoli con chiltepin junto a un Sauvignon Blanc de California; y un ceviche de pescado con chiles toreados, acompañado de un vino austriaco. La cena continuó con un callo con puré de berenjena y un short rib con shiitake, para culminar con un elegante postre de ajonjolí, macadamia y chocolate Valrhona.

Si bien cada plato era cautivante por su detallada ejecución y creatividad, podemos destacar la autenticidad del ceviche que literalmente te transportaba a México, la creatividad del brócoli, la frescura del ostión, el punto perfecto del short rib y la elegancia de un postre perfectamente balanceado.

Cada plato también contó con alternativas veganas, incorporando ingredientes como coliflor arcoiris orgánico y zanahorias en salsa, demostrando el compromiso de Fauna con la creatividad inclusiva.

La noche no solo celebró la diversidad de la cocina latinoamericana, sino que reafirmó el talento de Castro y Aldaco, quienes, desde el corazón del Valle de Guadalupe, siguen expandiendo las fronteras de la gastronomía contemporánea.

La buena mesa se complementó con el escenario natural envolvente que ofrece COA y el servicio de primer orden en el exclusivo restaurante del Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve.