Matcha: el nuevo café de la generación Z

Para muchos puertorriqueños, comenzar el día con una bebida cafeinada es un ritual mañanero. Podrías estar pensando que nos referimos a un café cargado, con leche, caliente o frío, con muchos siropes endulzantes o negro puya.

Sin embargo, la taza de café ya no es reina en las mañanas de muchos jóvenes, y el matcha parece estar aquí para quedarse.

PUBLICIDAD

El matcha es un tipo de té japonés a base de las hojas del té verde (Camellia sinensis) molidas. Su proceso de pulverización es muy meticuloso y tiene una tradición de más de 1,000 años.

Cultivadores escogen las hojas más tiernas y de mejor calidad de la planta para secarlas y pulverizarlas en molinos de piedra, que producen solo 40 g de polvo verde brillante, fino y concentrado con los beneficios que ofrece el arbusto, lo que lo convierte en un producto limitado y muy codiciado por consumidores.

El té matcha ofrece antioxidantes y vitaminas, estimula el metabolismo y tiene propiedades desentoxicantes y energizantes, como la L-teanina y la cafeína. Contrario al café, esta combinación de aminoácidos ayuda al manejo del estrés y a mantener la concentración mental sin experimentar un bajón de cafeína.

“Todo el mundo está bebiendo matcha. Cada vez vemos cómo la gente deja de tomar café y está optando por el matcha”, acertó Natalia Bercero, conocida como Mami Chanchu, sobre las tendencias que ha notado en redes sociales.

De hecho, no fue hasta el 2019 que Bercero fue introducida al té durante un viaje a Bogotá, Colombia. Luego, notó que el producto estaba disponible en algunas tiendas de departamento en la isla y comenzó a consumirlo regularmente, observando que la bebida milenaria le brindaba más bienestar físico y energético que el café.

PUBLICIDAD

“Yo diría que el matcha te da un boost de cafeína más estable, menos ansioso.“ dijo Bercero. ”Te brinda más enfoque y hasta creatividad a veces. Yo me tomo un buen matcha y son de los días más productivos que tengo”, añadió.

Además de confeccionar recetas mayormente a base de plantas en sus plataformas de TikTok e Instagram, la influencer culinaria ha mostrado diferentes combinaciones para la preparación del té.

Por ejemplo, su mezcla de matcha con fresa se volvió viral con, hoy, más de 172 mil ‘likes’. “Te voy a enseñar cómo hacerlo para que te ahorres esos $9 pesos en el matcha que yo sé que te ibas a comprar”, le recalcó a su público.

A pesar de haberse convertido en la nueva bebida en tendencia desde el 2023 en cafés y tiendas especializada, desde mediados del año pasado jóvenes como Bercero han empezado a prepararlo y consumirlo en sus hogares. Pagar “$9 en un coffee shop" por una bebida a base del polvillo verde les parece costoso. Por tal razón, influenciadoras como Bercero, y la nueva generación Z optan por hacer el té en su hogar.

En la opinión de la chef en redes sociales, le resulta más económico comprar una lata o bolsa de matcha de grado ceremonial, categoría de alta calidad y que típicamente proveniente de Japón, y recrear su receta perfeccionada a su gusto. Algunas marcas locales, como Matcha Muchacha y Shoga Neko Matcha, valoran sus productos entre $30 y $45.

Pero los precios del matcha, tanto para preparar en casa como para comprar en un café, podrían dispararse con los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Al Japón ser la capital de producción del té y no dar abastos con la demanda, su importación podría adquirir un arancel de 24%, según CBS News.

El matcha, siendo aún un producto relativamente nuevo en Puerto Rico, no tiene medidas estándares de preparación como el café. Un barista no vacila con las medidas a la hora de hacer un expreso o un cappuccino, pero el té no ha alcanzado ese nivel de estructura en la industria. “Tú puedes ir a un café y pedir un matcha de cierta manera, y pedirlo exactamente igual en otro coffee shop y te pueden dar bebidas totalmente diferentes", puntualizó la conocida Mami Chanchu.

Además de las bebidas, confeccionar postres y derivados con matcha puede ser un reto ya que “el matcha, cuando está en altas temperaturas, se oxida, se pone oscuro, (sabe amargo) o pierde el sabor totalmente”, mencionó Bercero, quien recientemente colaboró con la cadena de repostería Mr. Kukis para crear una galleta vegana a base del té verde.

Pero el desafío de encontrar y crear las mejores recetas de matcha está en las manos del consumidor. Existen múltiples cafeterías, coffee shops y tiendas que han logrado un sinnúmero de deliciosas creaciones culinarias y de bebidas con el polvo verde japonés, y las tendencias en redes sociales están presentes para ayudar a los aficionados del té a encontrarlos.