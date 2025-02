Puerto Rico se queda fuera de lista de las ‘mejores playas del mundo’ del 2025

La plataforma especializada en reseñas de destinos turísticos Trip Advisor publicó su lista anual de las mejores playas a nivel mundial, sin embargo, ninguna de las sobre 1,200 playas del archipiélago de Puerto Rico aparece.

Trip Advisor lanzó su ya tradicional “Travelers’ Choice Awards: Best of the Best Beaches” que se divide en playas de todo el mundo, otra lista donde se colocan las playas de Estados Unidos y una categoría para el Caribe.

Para sorpresa de muchos, ninguna de las playas de Puerto Rico, se encuentra en estas listas, a pesar de que en el pasado sí ha tenido representación. Para el año 2016, la playa Flamenco en Culebra se colocó en la posición número 6 a nivel mundial. Igualmente, en la lista del 2020 la playa en la isla municipio estuvo en la posición número 8.

Este año, la mejor playa del mundo según Trip Advisor, es Elafonissi Beach en la isla de Creta en Grecia, seguida de Banana Beach en Phuket en Tailandia. Mientras que en tercer lugar se encuentra Eagle Beach de Aruba. Además, la playa Varadero en Cuba es otra de las que en esta ocasión representa al Caribe en la lista a nivel mundial con la posición número 6.

Best of the Best Beaches

¿Cuáles son las mejores playas del mundo?

10. Myrtos Beach: Kefalonia, Grecia

9. Kelingking Beach: Nusa Penida, Indonesia

8. Playa de Muro: Mallorca, España

7. Playa Bavaro: Bavaro, República Dominicana

6. Playa Varadero: Varadero, Cuba

5. Praia da Falésia: Olhos de Agua, Portugal

4. Siesta Beach: Siesta Key, Florida

3. Eagle Beach, Palm-Eagle, Aruba

2. Banana Beach: Phuket, Tailandia

1. Elafonissi Beach: Creta, Grecia

Lista completa

Mientras que la lista del Caribe, es liderada por Eagle Beach en Aruba, seguida de Playa Varadero en Cuba y Playa Bavaro en República Dominicana.

Otras playas del Caribe que se encuentran en la lista son: Baby Beach en San Nicolás, Aruba, Playa Pilar en Cuba y hasta Los Baños en Virgen Gorda de las Islas Vírgenes Británicas.